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杜蘇芮強降雨恐灌高雄山區　陳其邁急視察滯洪池：已清空25座

▲▼颱風「杜蘇芮」強降雨恐灌高雄山區，陳其邁急視察：清空25座滯洪池。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲颱風「杜蘇芮」強降雨恐灌高雄山區，陳其邁急視察滯洪池，已清空25座。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

杜蘇芮颱風進逼，根據中央氣象局預估，高雄山區雨勢大，總雨量將達600-900mm。高雄市長陳其邁今（24）日下午偕同立委李昆澤與地方民代等，前往寶業里滯洪池暨抽水站以及七賢抽水站視察水利防汛設施。陳其邁表示，颱風來勢洶洶，提醒不管在土石流潛勢區域或海邊低窪地區的市民朋友，都必須做好防颱準備。

陳其邁說，杜蘇芮颱風來勢洶洶，現在是中颱，可能演變成強烈颱風。受到太平洋高壓影響，颱風路徑偏南，後續變數也非常多，根據中央氣象局與國家災害應變中心的估算，高雄市山區雨勢大，預估25-27日高雄市山區降雨總雨量將達600-900mm，實際情況以更新資訊為主。

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▲▼颱風「杜蘇芮」強降雨恐灌高雄山區，陳其邁急視察：清空25座滯洪池。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼25座滯洪池總蓄水量高達490萬噸，已完成清空。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼颱風「杜蘇芮」強降雨恐灌高雄山區，陳其邁急視察：清空25座滯洪池。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，陳其邁提及市府建置智慧水情中心，可即時監控水情，兼顧效率及安全，也說明高雄共有88處抽水截流站，以及160部6英吋以上移動式抽水機等，已完成加油跟器材維修；25座滯洪池總蓄水量高達490萬噸（寶業里滯洪池近10萬噸）也已完成清空。

至於一些主要河川及箱涵、側溝，分別由水利局與環保局進行相關盤查。他特別提醒相關局處做最後的盤點，做好防颱準備。

▲▼颱風「杜蘇芮」強降雨恐灌高雄山區，陳其邁急視察：清空25座滯洪池。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼民政局檢視避難收容所物資準備，做好疏散撤離的整備工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼颱風「杜蘇芮」強降雨恐灌高雄山區，陳其邁急視察：清空25座滯洪池。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，今早市府也特別召開應變會議，要求局處落實防颱準備工作，包括工務局在工地建地與重大工程和路樹的防颱措施，也提醒水利局，隨時監控轄區內低窪地區的水情資訊；民政局、原民會就民眾撤離的造冊及交通工具的準備應變等，各級單位局處皆須同步到位，相互合作共同應變，保障市民生命財產安全。

高雄市區公所也動員做好防颱準備，民政局長閻青智指示本市山區之區公所隨時警戒，確實掌握轄區內土石流潛勢溪流（含大規模崩塌）保全住戶人數、易形成孤島地區洗腎及孕婦人數，特別留意土石流潛勢區居民住家四周情形。

另外，民政局也檢視避難收容所物資準備，做好疏散撤離的整備工作，也請各區公所檢查轄區內各抽水站及維管之抽水機是否正常運作、網站公告民眾沙包申領程序等防颱整備事項，務必保障所有市民的生命財產安全。

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