　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

杜蘇芮明起砸雨彈！周四最濕「整圈紫紅色」　1關鍵決定放不放假

▲▼颱風杜蘇芮。（圖／翻攝自RAMMB）

▲颱風杜蘇芮持續進逼，將為東部、南部帶來降雨。（圖／翻攝自RAMMB）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局將於今晚20:30針對中度颱風杜蘇芮發布海上颱風警報，明日下半天可能發陸警，若發布陸警，放颱風假機率也會增加。明日東南部受到颱風外圍水氣影響，短暫陣雨頻率增多，周三花東、屏東風雨明顯增強，東半部雨勢最大，周四降雨範圍進一步延伸到中南部。

氣象局宣佈今晚20:30發布海上警報，明日下半天有機會再發布陸警。臉書粉專天氣風險分析，無論颱風是否登陸或路徑如何移動，都會對台灣帶來降雨，各地要多加留意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲明日起開始受到颱風環流影響，東部有雨。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

▲明日起開始受到颱風環流影響，東部有雨。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

明日隨著颱風接近巴士海峽，西半部因沉降作用更炎熱，東南部短暫陣雨頻率增高。周三颱風來到巴士海峽，花東、屏東風雨明顯增強，高雄也會有些短暫雨的機會，東部山區則有較頻繁、較多的降雨。

周四東南部、東部持續有明顯降雨，雨區還會逐漸延伸到中南部，高雄、台南陸續有較大雨勢的機會，陣風也比較大。周五颱風往中國移動，但南部仍有較大雨勢，其他地區午後也容易發展熱對流，周末天氣仍不穩定，午後好發雷陣雨。

▲▼颱風。（圖／氣象局）

▲▼颱風路徑、降雨趨勢預測。（圖／氣象局）

▲▼未來降雨、浪高趨勢變化。（圖／氣象局）

▲颱風逐日影響。（圖／氣象局）

▲颱風逐日影響。（圖／氣象局）

ET快訊
杜蘇芮明起砸雨彈！周四最濕「整圈紫紅色」
23歲男萬安演習閒晃畫面曝！　北市開出史上第一張裁罰通知
快訊／才剛撤告！黑人再戰大牙「提刑事告訴」
快訊／宜蘭民宅火警　母子葬身火窟
陳建州撤告！　大牙老公曝她「身心靈折磨」
看到護國神山就轉彎　「那些年錯過的8颱風」！鬼切路徑一次看
23歲男萬安演習來回走動　北市開罰最高15萬
快訊／6官兵送長庚！　「1人傷勢重」還在手術中
空軍女中士擦撞　18歲女騎士身亡！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

無師自通！85歲裁縫阿嬤畫筆流轉　為台西老街注入新活力

巨大蜈蚣現身受天宮前石枕嚇壞香客　民俗專家曝：要注意2件事

看到護國神山就轉彎　「那些年錯過的8颱風」！鬼切路徑一次看

杜蘇芮明起砸雨彈！周四最濕「整圈紫紅色」　1關鍵決定放不放假

住不同縣市！工作忙少回家「退休爸媽不悅」　她嘆：為什麼要這樣

健喬盃女子圍棋賽今登場　全台頂尖女棋士參戰精彩可期

杜蘇芮沒到菜先漲！農民「見好就收」　蔬菜產地價漲2成

杜蘇芮強降雨恐灌高雄山區　陳其邁急視察滯洪池：已清空25座

紐西蘭司法部長「酒駕肇事」下台　網酸：反觀台灣

疫情停辦3年　台南安平觀音亭觀音佛誕平安宴將席開260桌

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

車主路邊發現可愛狗狗❤　熱情打招呼後牠竟跳上車

無師自通！85歲裁縫阿嬤畫筆流轉　為台西老街注入新活力

巨大蜈蚣現身受天宮前石枕嚇壞香客　民俗專家曝：要注意2件事

看到護國神山就轉彎　「那些年錯過的8颱風」！鬼切路徑一次看

杜蘇芮明起砸雨彈！周四最濕「整圈紫紅色」　1關鍵決定放不放假

住不同縣市！工作忙少回家「退休爸媽不悅」　她嘆：為什麼要這樣

健喬盃女子圍棋賽今登場　全台頂尖女棋士參戰精彩可期

杜蘇芮沒到菜先漲！農民「見好就收」　蔬菜產地價漲2成

杜蘇芮強降雨恐灌高雄山區　陳其邁急視察滯洪池：已清空25座

紐西蘭司法部長「酒駕肇事」下台　網酸：反觀台灣

疫情停辦3年　台南安平觀音亭觀音佛誕平安宴將席開260桌

占卜／我正在擔憂的事「會出現什麼變化」？

整形丟命！俄正妹「找好友動豐臀手術」　10分鐘後慘死手術台

22歲空軍上兵「半跪姿」昏迷不治　父母認延誤就醫...怒告這5人

勇猛女徒手猛推歹徒　從隨機殺人犯「救出男伴」！監視器畫面曝光

明星賽「平鎮幫」只差2外野集滿9人　劉基鴻期待重溫青棒

網紅大亂鬥！　QQmei揭Na媽「私下威脅」：我不想矯情道歉

「竹山交流道不再淹水」　南投縣議員游顥：蔡培慧牛皮吹破了

英國麥當勞淪淫窟！被爆員工濫交「多人運動」　淋病蔓延分店

漢光意外兩名官兵手炸斷　郭台銘：相關單位必詳細釐清案發經過

無師自通！85歲裁縫阿嬤畫筆流轉　為台西老街注入新活力

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

生活熱門新聞

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

颱風路徑又變了！最快今20:00發海警

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

「最會存錢、花錢」星座曝光！

捷運上滑手機「旁人1舉動」傻眼了

彭啟明：中南部周四放颱風假機率高

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

更多熱門

相關新聞

遇台灣就轉彎「錯過的8颱風」！鬼切路徑一次看

遇台灣就轉彎「錯過的8颱風」！鬼切路徑一次看

遇到台灣就轉彎！中度颱風「杜蘇芮」最新路徑又更往南修正、離台較遠，沒有登陸台灣。台灣「護國神山」讓不少颱風超害怕，一看到就改變路徑，上一個登台的颱風是4年前的「白鹿」，許多人已經忘記放颱風假是什麼感覺了，《ETtoday新聞雲》就為大家整理出這4年來，看到台灣就跑走的颱風。

颱風預期心理！蔬菜產地價先漲2成

颱風預期心理！蔬菜產地價先漲2成

杜蘇芮強降雨恐灌高雄山區　滯洪池已清空25座

杜蘇芮強降雨恐灌高雄山區　滯洪池已清空25座

快訊／氣象局20:30發布海警！

快訊／氣象局20:30發布海警！

即／杜蘇芮來襲！金門往返石井航線停航2天

即／杜蘇芮來襲！金門往返石井航線停航2天

關鍵字：

颱風下雨氣象

讀者迴響

熱門新聞

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」

颱風路徑又變了！最快今20:00發海警

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

快訊／祥豐軍營彈藥庫爆炸！官兵恐怖傷勢曝光

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

何潤東夫妻結束16年異地生活！妻生活不能自理

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

快訊／黑人「求償千萬」撤告大牙了！

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

即／漢光演習第1天就出事！彈藥庫爆炸7送醫

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面