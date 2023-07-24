杜蘇芮明起砸雨彈！周四最濕「整圈紫紅色」　1關鍵決定放不放假

▲颱風杜蘇芮持續進逼，將為東部、南部帶來降雨。（圖／翻攝自RAMMB）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局將於今晚20:30針對中度颱風杜蘇芮發布海上颱風警報，明日下半天可能發陸警，若發布陸警，放颱風假機率也會增加。明日東南部受到颱風外圍水氣影響，短暫陣雨頻率增多，周三花東、屏東風雨明顯增強，東半部雨勢最大，周四降雨範圍進一步延伸到中南部。

氣象局宣佈今晚20:30發布海上警報，明日下半天有機會再發布陸警。臉書粉專天氣風險分析，無論颱風是否登陸或路徑如何移動，都會對台灣帶來降雨，各地要多加留意。

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▲明日起開始受到颱風環流影響，東部有雨。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

明日隨著颱風接近巴士海峽，西半部因沉降作用更炎熱，東南部短暫陣雨頻率增高。周三颱風來到巴士海峽，花東、屏東風雨明顯增強，高雄也會有些短暫雨的機會，東部山區則有較頻繁、較多的降雨。

周四東南部、東部持續有明顯降雨，雨區還會逐漸延伸到中南部，高雄、台南陸續有較大雨勢的機會，陣風也比較大。周五颱風往中國移動，但南部仍有較大雨勢，其他地區午後也容易發展熱對流，周末天氣仍不穩定，午後好發雷陣雨。

▲▼颱風路徑、降雨趨勢預測。（圖／氣象局）

▲颱風逐日影響。（圖／氣象局）