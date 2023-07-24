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大陸 大陸焦點 特派現場

陸副外長馬朝旭見安理會事務研討班代表　秦剛繼續神隱

▲▼ 二十大、外交、外交部副部長馬朝旭 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸外交部副部長馬朝旭 。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部副部長馬朝旭7月21日，會見來中國參加外交部舉辦的安理會事務研討班的代表。蓋亞那、獅子山、阿爾及利亞、斯洛維尼亞和韓國5個新當選安理會非常任理事國外交官及聯合國秘書處官員出席。此外，大陸外交部長秦剛繼續神隱中，至今已有1個月未公開露面。

大陸外交部官網24日刊發新聞稿透露以上資訊，馬朝旭表示，當前，世界百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動盪變革期。安理會成員應該帶頭恪守聯合國憲章宗旨和原則，主持正義，團結合作，聚焦主責主業，推動政治解決熱點問題，以實際行動回應國際社會期待，使安理會為維護國際和平與安全發揮更大作用。

馬朝旭說，今年是大陸國家主席習近平提出構建人類命運共同體10周年。中方願同各方一道，落實習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

20日，馬朝旭也在北京出席金磚國家外長線上特別會議。馬朝旭說，金磚國家領導人第15次會晤即將在南非拉開帷幕，中方期待同金磚夥伴一道，圍繞各項重要議題深入討論，打造豐碩成果，把金磚合作推向新高度，實現金磚高質量發展。

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