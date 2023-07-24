李乾龍要朱立倫、王金平「喚回郭台銘」　侯友宜才能定於一尊

▲前國民黨秘書長李乾龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選火熱開打，面對賴、柯、郭、侯群雄並起，國民黨內頗感焦慮，因此今（24）日中評會有人提議化解總統參選人侯友宜與鴻海創辦人郭台銘之間的心結。挺侯派要角、國民黨前秘書長李乾龍今（24）日表示，一些地方挺郭勢力不能再三心二意，才能讓侯友宜「定於一尊」，也希望郭能夠信守承諾。李也期盼黨主席朱立倫、立法院前院長王金平、侯友宜，呼籲這3人應該展現誠意，一起喚回郭台銘。

國民黨今召開中央評議委員會，有評議委員提議，建請黨主席朱立倫、秘書長黃健庭及侯友宜，想方設法化解韓國瑜及鴻海創辦人郭台銘之間的心結。李乾龍出席中評會後接受媒體聯訪，對此表示，昨天全代會通過「國民黨唯一候選人」侯友宜，大家也看到台上韓國瑜熱情跟侯友宜擁抱，讓大家放下心中的石頭，讓基層的民眾感覺到說，韓粉跟韓國瑜真是為中華民國，大家一起在國民黨中央黨部的號召下，看到勝選的契機。

李乾龍也說，還有另外一個就是郭台銘，必須要再去努力整合，一些地方挺郭的勢力能夠不要再三心二意，才能夠讓侯友宜「定於一尊」，把民調拉起來才能夠去談非綠大聯盟，聯合起來才能夠政黨輪替。李並引述朱立倫「郭台銘是國民黨的重要資產」，因此希望郭能夠信守承諾，一起為中華民國、為台灣奮鬥，國民黨既然提名了侯友宜，郭應該信守承諾。

至於如何安排侯友宜與郭台銘會晤？李乾龍表示自己份量還不夠，最有份量的是黨主席朱立倫、立法院前院長王金平，還有侯友宜，他們3個人應該展現誠意，一起喚回郭台銘。至於全代會能否幫侯友宜拉出一波慶祝行情？李說，這不是叫做慶祝行情，而是是全民的意志，因為當大家看到韓國瑜跟侯友宜、盧秀燕，漢子、禿子、燕子3個人抱在一起，這是符合泛藍的期望。