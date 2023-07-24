藍營有人對郭台銘仍寄予希望　李乾龍開嗆：不能再有二心、惡心

▲李乾龍。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨昨召開全代會，但立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚下午則與鴻海創辦人郭台銘合體參加豐年祭，讓國民黨內頗有雜音。挺侯派要角、國民黨前秘書長李乾龍今（24）日對此坦言，黨內目前確實有一些三心二意的人，還對郭台銘寄予希望。李呼籲，希望大家不能夠再有二心，一個是三心二意的二，另外一個壞的惡。至於是否要對傅、徐祭出黨紀？李答，黨紀是最後一步，且「解鈴人還是要繫鈴人」，建議黨中央跟侯友宜要展現誠意。

徐榛蔚昨缺席全代會，下午還偕夫婿傅崐萁與鴻海創辦人郭台銘合體參加豐年祭，三人一起換上原住民服裝，開心共舞、與民同歡。李乾龍今出席中評會之後接受媒體聯訪被問到黨內對此是否有雜音？李答「當然啦！」李坦言，黨內目前確實有一些三心二意的人，還對郭台銘寄予希望，希望他們不要再存有這樣的想法，應該趕快團結在定於一尊的侯友宜之下，也讓郭趕緊回歸到國民黨。

李乾龍說，國民黨昨天全代會完以後，看到傅崐萁跟徐榛蔚在台東（口誤：應是花蓮）這樣的行為，大家心中是有一些疑慮、有些擔心，希望大家不能夠再有二心了。李強調，這個二就是三心兩意的二，另外一個惡，就是不要有壞的想法。李也說，昨全代會在後台遇到挺郭立委陳玉珍，李跟陳說「哎呀，大立委，大家這個時候應該團結了，不能夠再有二心了。」

至於陳玉珍如何回答？李乾龍說，陳玉珍表示她知道了，但也認為還是需要黨中央高層來趕快去化解侯友宜與郭台銘之間的問題。針對是否認同對傅崐萁、徐榛蔚祭出黨紀？李則說，自己一直強調黨紀是最後一步，之所以為什麼會有這樣的情況發生，所以「解鈴人還是要繫鈴人」嘛，因此就建議黨中央跟侯友宜要展現誠意。