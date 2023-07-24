郭台銘全代會發文有4戰略考量　學者曝最終結果：保送賴清德

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

積極爭取國民黨提名參選2024總統的鴻海創辦人郭台銘失利後，原喊出支持藍營總統參選人侯友宜，但近期動作頻頻，全代會當天更表示民意大於黨意，「我就是要扮演帶來希望也帶來改變的角色」，引來各界關注。文化大學廣告學系主任鈕則勳分析，郭台銘想達到「一箭四雕」的目的，最終卻有可能是保送民進黨的賴清德當選。

國民黨23日全代會上通過提名侯友宜，郭台銘則選在同天透過臉書表示，大家都很關心他接下來的動向，這次的總統大選對台灣未來發展至關重要，面對當前國家發展危機，及人民生活困境，執政的民進黨卻束手無策，所以一定要再次政黨輪替，「我看得愈多，心念愈是堅定，台灣人民需要改變，改變帶給人民希望，我就是要扮演帶來希望也帶來改變的角色」，更提到孟子說「雖千萬人吾往矣」，他一定不會讓大家失望，並在自己臉書貼文下留下4個表情符號，分別是投票、老虎、愛心、中華民國國旗。

鈕則勳分析，郭台銘的舉動，已經等於是準參選宣言，他仍然是想持續進行議題造勢，創造懸念，聚焦媒體版面，保溫自己的政治能量、想和國民黨分庭抗禮、持續增加籌碼，這是他的「一箭四雕」。

不過，鈕則勳認為，郭台銘參選之後，非綠的情況就會更加複雜，首先，要協商或協調一組人參選困難性就會更高，畢竟郭台銘、民眾黨的柯文哲、侯友宜幾乎全無互信，全無互信要怎麼談？而且時間又不在非綠陣營的掌握中；第二，若無法協調一組人參選，到了選舉最後階段，非綠的選民即便想要策略性投票，也就是所謂棄保，這個決策都會非常難做，無法達到精確棄保的結果。