謝龍介曝韓國瑜許願是「驚喜橋段」　讚：這就是他的強項

▲全代會前，侯友宜親自接待韓國瑜。（圖／記者陳煥丞攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨全代會23日順利落幕，會中通過提名新北市長侯友宜為總統參選人，除此之外，其中一大亮點是侯友宜與前高雄市長韓國瑜相擁合體，韓國瑜還許下三個願望，力挺侯友宜參選總統，大展團結氣勢。對此，前台南市議員謝龍介24日就透露，雖然侯友宜在場外接待藍營大咖是安排好的，但事前沒人知道韓國瑜會突然許願，並大讚這就是他的強項。

謝龍介在廣播節目《嗆新聞》中指出，全代會的接待都是精心安排好的，事前花了很多時間溝通、安排順序，大家就是想看「那個畫面」，但他認為，以韓國瑜的溫度和熱情，心中早就沒有芥蒂，可是雙方的支持者都期待有一個美好的Ending，所幸最後兩個人有抱在一起，兩個人四年前、四年後的心情彼此都能理解了。

謝龍介再提到，韓國瑜的「三個願望」成一大經典，這就是韓國瑜的強項，他也透露，事前根本沒人知道會有這個橋段。

全代會後，韓國瑜深夜也在臉書發文表示，「雖然國瑜的生日已經過了，我卻要像吹生日蛋糕的蠟燭一樣許下3個願望，第一個願望誓是願國運昌隆、人民安居樂業；第二個願望願兩岸和平交流、發展，永遠沒有戰爭；第三個願望按照慣例要放在心中，但我必須說出來和大家分享，就是要下架貪汙腐敗的民進黨！」

而侯友宜則在韓國瑜臉書留言：「感謝國瑜兄的溫暖鼓勵與堅定支持，並道出所有民眾共同的心願及盼望，我一定會全力以赴，秉持著我們共同的信念，『莫忘世上苦人多』，帶給人民平安的好日子！」

