「3個和尚沒水喝」！侯友宜民調要提升　趙少康：才有整合底氣

▲趙少康表示，全代會過後才是非綠陣營整合的開始。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨全代會23日順利落幕，正式提名新北市長侯友宜為總統參選人，現場呈現團結氣勢。中廣董事長趙少康24日則在臉書發文表示「正式提名才是整合的開始」，並舉例「3個和尚沒水喝」的故事指出，目前超過6成民意期待下架民進黨，但依現在這樣混亂的情勢怎麼達成？要趕緊清理戰場才能繼續向前。

趙少康指出，國民黨全代會落幕，侯友宜如他原先預期，順利獲得提名，「禿子、漢子、燕子合體」，前高雄市長韓國瑜願意調整出國行程到場，侯友宜也對4年前大選做得不夠當面道歉，清理戰場才能繼續向前，全代會後，非綠整合才真正開始。

趙少康表示，韓國瑜昨天展現大度，呼籲支持者團結在侯友宜的領導下，下架貪污腐敗、謀財害命的民進黨。他坦言，其實，政治上的恩恩怨怨扯不清，過了就算了，記得太多反而沒完沒了，更何況現在如果不團結，「難道要讓民進黨笑著繼續執政？」如今侯友宜正式獲得國民黨提名，希望黨內雜音可以少一點，展開整合的新階段。

此外，趙少康提到，鴻海創辦人郭台銘一直動作頻頻，卻遲遲不宣布到底選不選總統，他對徵召過程有怨，大家都知道，哪怕獨立參選的正當性不足，但相信一定可以輕鬆跨過連署門檻，尤其不可否認，會有許多民進黨人會積極替他連署，「只要郭董『雖千萬人吾往矣』選到底，或保持『類參選』爭一個叫牌權，非綠陣營都很難整合。」

趙少康舉例，大家都看過「3個和尚沒水喝」的故事，如今恐怕真的發生在現實中，超過6成民意期待下架民進黨，但依現在這樣混亂的情勢，支持者各擁其主，怎麼可能達成目標？

趙少康最後強調，黨主席朱立倫的「執政大聯盟」必須不流於權力分贓，而是基於理念結合，才有足夠的正當性，而侯友宜更要趕快拉抬自己的民調，才有跟人談合作的底氣，「國民黨全代會過後，才是新挑戰的開始。」