　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林右昌批「柯侯任內不努力」　游淑慧曝社宅興建表轟：竊取成績

▲▼國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會，游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於前時代力量立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢昨日在凱道上號召民眾為居住正義、司法改革發聲，內政部長林右昌表示，民眾黨、國民黨總統參選人柯文哲、侯友宜在市長任內不努力，現在要選舉才來批評中央，態度值得商榷。對此，台北市議員游淑慧17日透過臉書整理中央、地方社會住宅成績表，痛批民進黨光說不練、竊取成績。

游淑慧今日透過臉書發文表示，第一個喊出興建社會住宅的是前台北市長郝龍斌，他在2010年，以興建青年公營住宅作為第二任競選政見，連任後立即盤點土地，在四年任內，都發局完成規劃4.5萬戶的公營住宅規劃案，開始興建2383戶。後來，前台北市長柯文哲8年執政時也持續推進，2010至2022年，台北市12年內共完工11360戶，目前興建中的還有7856戶，平均北市每年可完工947戶。

「而中央呢？只會光說不練、竊取成績。」游淑慧引用內政部截至112年6月30的資料指出，總統蔡英文2016年競選時，提出8年要興建20萬戶社會住宅，但現在執政7年了，卻僅完工2907戶，平均每年415戶，成績效率只為台北市的一半，痛批「吹噓的戶數都是拿地方成績來算」。

游淑慧開轟，事實上目前完工社宅，中央僅興建2907戶，地方則興建了16740戶。其中，中央完工戶數，在六都中有五都都掛零，全台只有在新北，有完工2907戶；然而，中央的國有土地和預算是台北市的好幾倍，狠酸「蔡英文好意思交出這樣的成績單？」

游淑慧強調，桃園、台南、高雄過去三個民進黨執政縣市，完工戶數加總居然只為4603戶，不到台北一個直轄市的一半，痛批「民進黨那裡在意社宅？豪宅興建不斷，社宅興趣不大，就是民進黨在意社會住宅的真相。」

▼全國社會住宅興辦進度統計表。（圖／翻攝游淑慧臉書，點圖放大）

▲▼全國社會住宅興辦進度統計表。（圖／內政部提供）

▲▼全國社會住宅興辦進度統計表。（圖／內政部提供）

ET快訊
GODIVA霜淇淋、莫凡彼飲品　檢出腸桿菌科超標
軍方震怒！少校連長酒駕　路中呼呼大睡
快訊／政大書城宣布停業
蔡英文稱「冷氣不錯」對比凱道熱汗　侯友宜斥穿外套還說風涼話
嫌妻「沒子宮不算女人」　他偷吃陪唱妹17年癌逝...正宮反擊
黃國昌台上喊1句話　美女主播突遭圍剿！連麥都被搶走
等到了！　身分證「中2碼」 免費吃王品龍蝦
快訊／拿刀砍警察！　嫌犯抓到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全代會爽吹冷氣？　民進黨不滿「被針對」：惡意操作

凱道討居住正義「新北卻無囤房稅」　侯友宜：草案去年送議會了

藍白合有好消息？　吳子嘉：11／20只有1組人會出來選

退役軍、警力挺應曉薇　拉國旗喊：妳的努力和付出我們看到了

學者評716遊行王婉諭「最有勇氣」　緊扣主旨批藍綠白不正義

民進黨掀柯侯居住正義假面具　轟：擺爛社宅囤房稅「跟建商站一起」

蔡英文稱「冷氣不錯」對比凱道熱汗　侯友宜斥穿外套還說風涼話

朱柯謀「藍白合」11月共推1組總統人選？　侯友宜：下架民進黨

「716大遊行失敗」！陳沂酸館長找名目拉抬聲勢：居住正義是假議題

「選秘書像選妃」還性騷　謝曉星遭彈劾4大理由曝光

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

全代會爽吹冷氣？　民進黨不滿「被針對」：惡意操作

凱道討居住正義「新北卻無囤房稅」　侯友宜：草案去年送議會了

藍白合有好消息？　吳子嘉：11／20只有1組人會出來選

退役軍、警力挺應曉薇　拉國旗喊：妳的努力和付出我們看到了

學者評716遊行王婉諭「最有勇氣」　緊扣主旨批藍綠白不正義

民進黨掀柯侯居住正義假面具　轟：擺爛社宅囤房稅「跟建商站一起」

蔡英文稱「冷氣不錯」對比凱道熱汗　侯友宜斥穿外套還說風涼話

朱柯謀「藍白合」11月共推1組總統人選？　侯友宜：下架民進黨

「716大遊行失敗」！陳沂酸館長找名目拉抬聲勢：居住正義是假議題

「選秘書像選妃」還性騷　謝曉星遭彈劾4大理由曝光

嘉義廟會爆炸原因大逆轉！垃圾紙箱採獲黑色火藥　疑煙火落焰釀禍

全代會爽吹冷氣？　民進黨不滿「被針對」：惡意操作

8歲男童過世「器捐救8人」！爸爸淚崩：他想要當英雄

不拋棄同伴！領航鯨大規模擱淺蘇格蘭島嶼　超過50頭死亡

太陽徹底大洗牌！　2021年爭冠班底僅剩布克與艾頓

迪麗熱巴「機場露背裝」超殺亮相！　小眾品牌私服辣到瞬間消暑

「GODIVA霜淇淋、莫凡彼飲品」檢出腸桿菌科超標！衛生局開罰3萬

國際電話有提示音！　中華電防堵詐騙語音警示上線

侯郭攻柯 賴在冷氣房 716遊行衝擊民調變化

Nissan「傳奇跑車」車頭全毀還能高價賣出　一原因292萬成交

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

政治熱門新聞

萬人熱爆擠凱道！蔡英文穿棒球外套笑「冷氣還不錯」　鄉民全炸鍋

前幕僚分析716　「侯友宜有勇氣、柯文哲失敗」

館長、黃國昌揪萬人凱道轟政府　行政院：持續傾聽、虛心接受

716遊行直播流量　四叉貓第2獲8萬斗內

快訊／1打3！王婉諭上台痛批柯、侯、賴　柯粉不滿嗆「小燈泡滾」

觀察／群眾選邊站！萬人凱道遊行主軸失焦　716成藍白分手擂台

側寫／不畏716遊行成柯文哲「類造勢」　侯友宜堅定立場向虎山行

「賴清德的林全」操刀　政見主軸「國家希望工程」

跨族群社會力力挺賴清德　青年：學費補助有感

蔡英文稱「冷氣不錯」　侯友宜怒斥：穿外套還說風涼話

王婉諭批柯文哲遭噓　吳濬彥補血：今天談話最符合公平正義就是她

CPTPP入會審查方式無共識　駐紐代表回應了

民進黨屏東、台東立委分裂　參選人喊願賭要服輸

黃國昌批政府打詐跳票　行政院：跨部會打詐達成「三減」

更多熱門

相關新聞

侯辦轟林右昌：基隆8年沒1戶社宅完工

侯辦轟林右昌：基隆8年沒1戶社宅完工

國民黨總統參選人侯友宜批評民進黨20萬戶社會住宅跳票，並稱內政部長林右昌所言「是你們年輕人在挑地方」，林右昌則反擊，歡迎侯友宜家人所持有的文大高價宿舍建物加入內政部「包租代管」。侯友宜競選辦公室發言人王敏旭今（16）日指出，林右昌在基隆市長8年任內沒有一戶社宅完工，還來檢討年輕人，應該自我反省。

避囤房稅靠一絕招　小資包租公現身教戰

避囤房稅靠一絕招　小資包租公現身教戰

林右昌：柯侯「要選舉才來批中央」

林右昌：柯侯「要選舉才來批中央」

侯友宜稱林右昌酸「青年挑房」　林批造假：別因民調第三口不擇言

侯友宜稱林右昌酸「青年挑房」　林批造假：別因民調第三口不擇言

游淑慧轟「為一己之私喬疫苗」　高嘉瑜反酸搏版面：你比檢察官大？

游淑慧轟「為一己之私喬疫苗」　高嘉瑜反酸搏版面：你比檢察官大？

關鍵字：

游淑慧林右昌社會住宅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1南下台中系統清晨事故　成立緊急應變小組

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」

「蒟蒻講幹話」死訊引議！老婆回應了

泰利估今轉中颱　恐有新颱侵台機率曝

直擊巨星男神驚現台北街頭！「無P天菜顏值」全被拍

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

男減肥每天1餐　四肢無力癱床送醫

最貪內幕！3.6億毒品盜賣案破獲　緝毒英雄認罪、長官慘了

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面