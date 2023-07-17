林右昌批「柯侯任內不努力」　游淑慧曝社宅興建表轟：竊取成績

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於前時代力量立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢昨日在凱道上號召民眾為居住正義、司法改革發聲，內政部長林右昌表示，民眾黨、國民黨總統參選人柯文哲、侯友宜在市長任內不努力，現在要選舉才來批評中央，態度值得商榷。對此，台北市議員游淑慧17日透過臉書整理中央、地方社會住宅成績表，痛批民進黨光說不練、竊取成績。

游淑慧今日透過臉書發文表示，第一個喊出興建社會住宅的是前台北市長郝龍斌，他在2010年，以興建青年公營住宅作為第二任競選政見，連任後立即盤點土地，在四年任內，都發局完成規劃4.5萬戶的公營住宅規劃案，開始興建2383戶。後來，前台北市長柯文哲8年執政時也持續推進，2010至2022年，台北市12年內共完工11360戶，目前興建中的還有7856戶，平均北市每年可完工947戶。

「而中央呢？只會光說不練、竊取成績。」游淑慧引用內政部截至112年6月30的資料指出，總統蔡英文2016年競選時，提出8年要興建20萬戶社會住宅，但現在執政7年了，卻僅完工2907戶，平均每年415戶，成績效率只為台北市的一半，痛批「吹噓的戶數都是拿地方成績來算」。

游淑慧開轟，事實上目前完工社宅，中央僅興建2907戶，地方則興建了16740戶。其中，中央完工戶數，在六都中有五都都掛零，全台只有在新北，有完工2907戶；然而，中央的國有土地和預算是台北市的好幾倍，狠酸「蔡英文好意思交出這樣的成績單？」

游淑慧強調，桃園、台南、高雄過去三個民進黨執政縣市，完工戶數加總居然只為4603戶，不到台北一個直轄市的一半，痛批「民進黨那裡在意社宅？豪宅興建不斷，社宅興趣不大，就是民進黨在意社會住宅的真相。」

▼全國社會住宅興辦進度統計表。（圖／翻攝游淑慧臉書，點圖放大）