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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林右昌：柯侯任內不努力不用功　「要選舉才來批中央」

▲▼民進黨2023第二十屆第二次全代會7/16舉行，會前內政部長林祐昌受訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲內政部長林右昌前往圓山大飯店。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈、陳家祥／台北報導

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢今（16日）將在凱道舉行「公平正義救台灣」活動，號召民眾為居住正義、司法改革發聲。對此，內政部長林右昌稍早在圓山大飯店受訪說，民眾黨、國民黨總統參選人柯文哲、侯友宜在市長任內不努力、不用功，現在要選舉才來批評中央，態度值得商榷。

林右昌今天中午抵達圓山大飯店，準備參加下午舉辦的民進黨全國黨員代表大會。針對媒體詢問關於住宅的問題，林右昌說，總統蔡英文上任後推出興建社會住宅、透明的實價登錄、300億擴大租金補貼、中產以下房貸支持方案，以及上周推出青安貸款降息，最重要的就是，希望能夠健全房市市場、杜絕炒作，減輕民眾的壓力。

林右昌解釋，住宅政策與問題非常複雜，也需要長期持續處理，但更重要的是，中央與地方的合作。對於今日出席遊行活動者，林說，柯文哲已經當了8年台北市長，侯友宜也擔任8年新北市副市長、4年多新北市長，應該很清楚，住宅政策需要大家一起來努力，特別都市計畫的權力是分屬地方與中央，住宅用地的變更、取得，市地重劃、區段徵收的變更，也都需要地方政府配合及支持。

林右昌說，應該大家一起來努力，而不是過去擔任市長的時候，不努力不用功，現在要選舉才來批評中央政府，這樣的態度值得商榷。

林右昌諷刺說，現在新北市府在內政部正在進行審議的蘆南北側重劃案，這100多公頃的土地，新北市政府只願意提供約2公頃作為社會住宅用地，審議過程中，大家認為應該提升到5%，這是侯友宜現在身為新北市長，就能夠為住宅政策做的努力，「我不曉得他為什麼不願意做？」此外，聽說侯友宜有100多戶出租的房子，不曉得他是不是有提高房租的狀況？建議侯當「良心房東」，加入營建署包租代管方案，提供合宜的房租給學生。

林右昌強調，全台灣最欠社宅的是台北市與新北市，而基隆市最缺乏的是土地，現在盤點出幾塊土地，在中央住都中心幫忙下，正在推動社宅的興建，非直轄市與直轄市最大的落差是，沒有專屬的社宅基金可以興建社宅。

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