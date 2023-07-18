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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘怒吼20萬戶社宅跳票　林右昌：明年會超標

▲▼內政部長林右昌。（圖／記者呂晏慈攝）

▲內政部長林右昌接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

有志角逐總統大位的鴻海創辦人郭台銘周末出席716凱道集會時，怒吼蔡政府宣示8年20萬戶社會住宅政策跳票，要用選票把民進黨政府換掉。對此，內政部長林右昌今（18日）受訪說，郭可能不了解社宅推動過程，20萬戶包括直接興建與包租代管，且明年可能微幅超過達21萬戶。

行政院長陳建仁今天上午率各部會首長，前往立法院提出「性騷擾防治相關事宜」專案報告並備質詢。

媒體會前聯訪時關注，郭台銘質疑現在社會住宅只蓋了7萬戶，這樣的說法是否有失公允？林右昌說明，「我想郭董可能不了解整個社宅政策推動的過程」，20萬戶的社宅包括中央直接興建以及包租代管，這部分明年不僅會達標，還有可能微幅超過，達到21萬戶，這部分他先前都已經說明過。

另對國民黨台北市議員游淑慧日前質疑，社宅其中2907戶是來自台北市新工處代辦興建的林口世大運選手村，是「馬政府核定計畫和預算、郝市府招標、柯市府完工」，只是土地是中央的，成績算給中央。

對此，林右昌說，這樣去談問題不恰當，台灣社宅推動落後歐美60、70年，是在2016年之後才大力推動，第一階段希望地方政府推動、中央給予協助，不過後來發現包括雙北在內的地方政府，在人力及資金方面不足，沒有辦法大量推動，因此，2020年中央成立專責的住都中心，由專責人力直接參與興建，社宅數量才大幅提升。他說，希望大家一起把社宅數量衝起來，這樣比較重要。

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