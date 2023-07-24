300萬棺材本飛了！　新加坡7旬婦「聯名開戶」存款全被女兒轉走

▲ 陳姓婦女痛訴，辛苦一輩子賺來的積蓄全被女兒轉走。（示意圖，非當事人／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡發生一起離譜事件，一名7旬老婦在女兒勸說下開設聯名帳戶，近日卻發現戶頭裡她和丈夫辛苦一輩子存下的13萬新幣（約新台幣307萬）不翼而飛，一查才發現竟全被女兒轉走。

73歲陳姓婦女向《新明日報》痛訴，她2021年5月和么女開了3個聯名帳戶，扣掉她自己領出的5萬元，前前後後存進13萬新幣，全是丈夫跑船和她當洗碗工賺來的辛苦錢，原先存在夫妻倆的聯名帳戶，後來陸續轉存到她和女兒的帳戶。

然而，她6月底收到銀行帳單察覺有異，發現其中一個帳戶存款歸零，另外二個帳戶餘額也只剩新幣241元（約新台幣5700元），詢問銀行才知竟是女兒過去2年來陸續轉走，憤而報警處理，但因是聯名帳戶，女兒將錢轉出並不違法，警方也無能為力，只建議她找律師提告。

陳婦指出，么女2021年和女婿開了一家冷凍海鮮公司，認為是公司生意出問題，才會挪用她的存款，她曾打電話質問，女兒也坦承用了她的錢，承諾會慢慢還，「但我不知道她要怎麼還」。

陳婦大女兒提到，戶頭裡的錢是爸爸跑船和媽媽當30年洗碗工賺來的，「辛苦積攢的儲蓄都沒了，令人難受」，且父親如今臥病在床，沒想到妹妹還轉走爸媽的錢。

她透露，妹妹和妹夫交往後「就開始不對勁」，東窗事發後她和家人的關係愈發惡化，也不再回母親的訊息。陳婦么女並未回覆媒體聯絡，她的老公接電話時則僅稱，「你們不要亂寫」。