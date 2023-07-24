牛肉堡裡面「活生生肥蟲」瘋狂蠕動　女買到噁心漢堡胃口全沒

▲漢堡的牛肉片上有大量白色的蟲在蠕動。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子上周在休息站購買牛肉漢堡，但掀開漢堡的麵包後，才突然發現牛肉與麵包上有大量正在蠕動的幼蟲，畫面看起來相當噁心，胃口盡失。

綜合星洲網報導，這名女子在購買前特地詢問店家食物是否新鮮現做，對方一本正經回應「這是新做好的漢堡」，未料一打開才發現上面有大量活生生的蟲正在蠕動。這也讓她直說，「幸好小孩沒吃進肚子裡」。

女子的友人事後把蟲蟲蠕動的畫面公開在TikTok平台上，提醒眾人購買食物時，要先檢查之後再食用。這段影片也引起網友討論。

有人猜測，影片中的漢堡應該已經做好很長一段時間，因為一般小販基本上會提早準備食物和包裝，方便顧客選購，「這不可能是剛剛做好的，說不定已經放很久，看蟲子的大小，起碼放了五、六天」、「如果是新鮮製作，怎麼會發生這種事」、「這令人作嘔」、「我快暈倒了」、「這是哪一個休息站，請務必告知」。

※以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。