印尼渡輪載40旅客沉沒　至少15死19失蹤

▲渡輪是在午夜左右發生沉船事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼一艘載著40名旅客的渡輪24日沉沒在蘇拉威西島（Sulawesi island）附近，至少造成15人死亡，目前有19人失蹤，有6人確認生還。印尼當局正持續展開救援行動，尋找失蹤乘客。

綜合路透、美聯社報導，這艘渡輪是在午夜左右發生沉船事件，事故發生原因尚待確認，已知當時渡輪正載客穿越穆納島（Muna island）一處海灣，此處距離東南蘇拉威西首府肯達里（kendari）約200公里。然而這艘渡輪當初是設計可乘載20人，但事發當時渡輪上卻載了40人。

罹難者遺體以布覆蓋放置在當地醫院地上。搜救機構相關人員阿拉法赫（Muhamad Arafah）表示，已確認罹難者身分並移交家屬，倖存者正在當地醫院接受治療。

印尼是由1.7萬多個島嶼組成的國家，渡輪是常見的交通運輸工具，但由於安全標準寬鬆，船隻往往超載，且無足夠救生設備，常發生事故。