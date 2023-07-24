分科測驗190名考生未簽名　答案卷畫「星之卡比」扣1級分　

▲大考中心開會審議分科測驗違規事項。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

大學分科測驗將於本周五（28日）寄發成績單，大考中心考試委員會今（24日）開會審議考生違規事項。據大考中心統計，考生違規樣態相當多元，其中有高達68件是在答案卷上塗鴉或書寫與答案無關的文字符號，包括塗鴉畫任天堂遊戲「星之卡比」、還有考生答題寫午飯要吃「黑白切再加顆滷蛋」，此類違規都被扣1級分。

根據大考中心統計，今年考區提報考生違規件數共142件，其中以「未攜帶應試有效證件」54件最多，扣該考科成績1級分；其次是「行動電話未完全關機」38件，該科重扣4級分，另有考生將手機放置抽屜、桌椅下或座位旁，該科扣3級分。

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▲有高達68名考生在答案卷上塗鴉或書寫與答案無關的文字符號，該科扣1級分。（圖／記者楊惠琪攝）

閱卷組提報考生違規件數共68件，均是在答案卷上作任何與答案無關的文字或符號，有考生在答案卷畫動漫人物，甚至用黑筆以外的紅筆、藍筆上色；還有考生畫「星之卡比」、畫鋼筆素描、甚至有考生答案欄寫午飯要吃「黑白切再加顆滷蛋」，上述違規都被扣1級分。此外，有高達190名考生未依規定在答題卷「確認後考生簽名欄」簽名，被扣1級分。

大考中心代理主任委員黃璀娟說，雖然考生塗鴉功力很強，「說實在的也蠻可愛的」，但絕對不鼓勵這種行為，因為反而會被扣分。





▲有高達68名考生在答案卷上塗鴉或書寫與答案無關的文字符號，該科扣1級分。（圖／記者楊惠琪攝）

大考中心表示，分科測驗將於本周五（28日）提供網路及電話語音成績查詢服務，公布相關統計資料，主動提供考生成績簡訊通知服務，並寄發成績單至指定通訊地址。今（24日）也同步公布，非選擇題評分原則、各考科選擇題確定答案，以及試題或參考答案反映意見的回覆內容，均公告在大考中心網站。