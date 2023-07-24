　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

分科測驗190名考生未簽名　答案卷畫「星之卡比」扣1級分　

▲大考中心開會審議分科測驗違規事項。（圖／記者楊惠琪攝）

▲大考中心開會審議分科測驗違規事項。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

大學分科測驗將於本周五（28日）寄發成績單，大考中心考試委員會今（24日）開會審議考生違規事項。據大考中心統計，考生違規樣態相當多元，其中有高達68件是在答案卷上塗鴉或書寫與答案無關的文字符號，包括塗鴉畫任天堂遊戲「星之卡比」、還有考生答題寫午飯要吃「黑白切再加顆滷蛋」，此類違規都被扣1級分。

根據大考中心統計，今年考區提報考生違規件數共142件，其中以「未攜帶應試有效證件」54件最多，扣該考科成績1級分；其次是「行動電話未完全關機」38件，該科重扣4級分，另有考生將手機放置抽屜、桌椅下或座位旁，該科扣3級分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大考中心開會審議分科測驗違規事項。（圖／記者楊惠琪攝）

▲有高達68名考生在答案卷上塗鴉或書寫與答案無關的文字符號，該科扣1級分。（圖／記者楊惠琪攝）

閱卷組提報考生違規件數共68件，均是在答案卷上作任何與答案無關的文字或符號，有考生在答案卷畫動漫人物，甚至用黑筆以外的紅筆、藍筆上色；還有考生畫「星之卡比」、畫鋼筆素描、甚至有考生答案欄寫午飯要吃「黑白切再加顆滷蛋」，上述違規都被扣1級分。此外，有高達190名考生未依規定在答題卷「確認後考生簽名欄」簽名，被扣1級分。

大考中心代理主任委員黃璀娟說，雖然考生塗鴉功力很強，「說實在的也蠻可愛的」，但絕對不鼓勵這種行為，因為反而會被扣分。

▲大考中心開會審議分科測驗違規事項。（圖／記者楊惠琪攝）

▲有高達68名考生在答案卷上塗鴉或書寫與答案無關的文字符號，該科扣1級分。（圖／記者楊惠琪攝）

大考中心表示，分科測驗將於本周五（28日）提供網路及電話語音成績查詢服務，公布相關統計資料，主動提供考生成績簡訊通知服務，並寄發成績單至指定通訊地址。今（24日）也同步公布，非選擇題評分原則、各考科選擇題確定答案，以及試題或參考答案反映意見的回覆內容，均公告在大考中心網站。

ET快訊
她用老公好市多會員卡　結帳被抓包「遭終身禁止入內」
快訊／下單要外送員「到林淑芬服務處開槍」　40歲男北市落網
2男上火車「霸佔廁所」不出來！她拉開門見一幕氣炸：很舒服？
颱風假5縣市可能性高！杜蘇芮最新路徑　亞歷媽再遭毀滅性爆料
女排球隊練球　齊齊哈爾體育館坍塌11死
刈包名店檢出「黃麴毒素」超標
何潤東夫妻結束16年異地生活！老婆坦承「生活不能自理」搬到大

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5歲兒摸「店內小恐龍」上下跳被制止　媽問影響誰了？網見店規戰翻

男友突跪地拿「麥當勞紙袋」求婚！她傻眼「慘不忍睹」：堅持退貨

2男上火車「霸佔廁所」不出來！她拉開門見一幕氣炸：很舒服？

智慧鐵人複賽24小時大挑戰　世新大學連續8年共推創造力教育

每次吃火鍋都排很久　科技業夫妻乾脆砸580萬加盟連鎖店

新北警消合作運送AED即刻救援守護生命　完善緊急救護防護網

分科測驗190名考生未簽名　答案卷畫「星之卡比」扣1級分　

去女廁「看到新世界」她喊噁心！一票秒懂：離開前不會看一下嗎

12星座7／23～29日周運出爐！金牛好運當頭　巨蟹財運旺

上個颱風登台是4年前！他見「杜蘇芮擦邊路徑」喊慘：完整撲過來

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

5歲兒摸「店內小恐龍」上下跳被制止　媽問影響誰了？網見店規戰翻

男友突跪地拿「麥當勞紙袋」求婚！她傻眼「慘不忍睹」：堅持退貨

2男上火車「霸佔廁所」不出來！她拉開門見一幕氣炸：很舒服？

智慧鐵人複賽24小時大挑戰　世新大學連續8年共推創造力教育

每次吃火鍋都排很久　科技業夫妻乾脆砸580萬加盟連鎖店

新北警消合作運送AED即刻救援守護生命　完善緊急救護防護網

分科測驗190名考生未簽名　答案卷畫「星之卡比」扣1級分　

去女廁「看到新世界」她喊噁心！一票秒懂：離開前不會看一下嗎

12星座7／23～29日周運出爐！金牛好運當頭　巨蟹財運旺

上個颱風登台是4年前！他見「杜蘇芮擦邊路徑」喊慘：完整撲過來

5歲兒摸「店內小恐龍」上下跳被制止　媽問影響誰了？網見店規戰翻

外媒列「8款不推薦電動車」　特斯拉Model X、Nissan Leaf都上榜

廣末涼子爆砸「巨額分手費」斷開13年老公！　光速離婚掀2關鍵

撿到身心障礙女學生背包「發現1萬元」　校警爽花光下場慘

海線四季溫差大！　租客最愛標配「房租貴一點都有人要」

學者揭「太平官現象」越來越明顯　示警：去年的選舉才血跡斑斑

山寨《鬼滅之刃》手遊驚現iOS暢銷榜　Aniplex看報紙才知道：正在了解

颱風杜蘇芮逼近　台南市研議U12少棒賽因應方案

陸預測：杜蘇芮28日登陸福建沿海　途中可能擦過、登陸台灣西南部

MeToo竹科版！外籍男1hr內2度在電梯強抱男同事　還用下體蹭

生活熱門新聞

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

捷運上滑手機「旁人1舉動」傻眼了

「最會存錢、花錢」星座曝光！

全台最無聊縣市出爐！第一名在地人也認證

杜蘇芮南修　網見日本預測圖喊怕爆

更多熱門

相關新聞

大考中心新主任出爐　國北教大前校長張新仁9／1上任

大考中心新主任出爐　國北教大前校長張新仁9／1上任

大考中心今（21日）召開董事會，會中選出國北教大前校長張新仁為大考中心主任，預計9月1日上任，大考中心董事長陳文章表示，張新仁擔任過大考中心8年董監事，也擔任過國北教大8年校長，對高教與國教都很熟悉，符合大考中心業務需求，相信在她帶領下，大考中心會很順利往前走。

台大開搶好學生　29日網路直播招生座談

台大開搶好學生　29日網路直播招生座談

快對答案！分科測驗「歷史、地理、公民」解答一次看

快對答案！分科測驗「歷史、地理、公民」解答一次看

快對答案！分科測驗「物理、化學、生物、數甲」解答一次看

快對答案！分科測驗「物理、化學、生物、數甲」解答一次看

分科測驗考完算落點！　專家估台大門檻220級分

分科測驗考完算落點！　專家估台大門檻220級分

關鍵字：

大考中心分科測驗

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

黃沐妍「體脂13」超狂身材曝光

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

黃沐妍變超壯！「體脂13」體態照太猛

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面