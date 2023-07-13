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分科測驗考完算落點！　專家估台大門檻220級分

▲升學輔導專家藍天予解析各校系預估落點。（圖／記者楊惠琪攝）

▲升學輔導專家藍天予解析各校系預估落點。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

大學分科測驗今（13日）落幕，成績將於7月28日揭曉，升學輔導專家推估，因今年報考人數大增，預估各校錄取門檻都會提高，在五科不加權的情況下，台大門檻約為220級分，清交成門檻約200級分，「中字輩」大學170級分；台大醫學系預估要284級分，醫學系自費與公費門檻則落在260與250級分。

升學輔導專家藍天予表示，去年第一屆分科測驗登場，許多考生觀望沒有報名，今年則大幅增加1.3萬人，自然組和社會組約各佔一半，因為報名人數增加，競爭變激烈，評估各科試題難易度後推估，頂大熱門校系門檻會提高3到4級分、中字輩學校提高6到7級分、其他地方公立大學、頂尖私校則可能提高10級分。

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藍天予指出，根據今年二、三類組各科難度分析，若採計數甲或化學，應把級分降1級分，生物提高1級分，物理提高3級分，再綜合評估競爭考生增加，推估今年台大醫學系門檻要284級分、醫學系自費260級分、醫學系公費255級分，均比去年提高4級分；僅採計4科的台大電機也從去年的217級分提高至220級分。

藍天予進一步指出，考生人數效應會在越中段的校系產生影響，像是台大土木系預估會從去年的219級分提高至225級分，成大環境工程系從去年的194級分提高至200級分，中興大學生物產業機電工程系則從171級分，大幅提高至180級分。

藍天予說，一類組部分，則要看採計科目推估分數，像是台大財金系Ａ組，只採計國文、英文、數甲3科，而學測數甲變難，因此預估門檻225級分，反而比去年下降1.5級分；反觀台大財金系Ｂ組，採計英文、地理、歷史、公民，因為分科競爭激烈，預估門檻將提高5.5級分、來到260級分。

藍天予提醒，今年分科測驗社會組報名人數比去年增加約6000人，去年著名私校的缺額問題將得到緩解，因此，考生在評估去年有缺額校系的落點時，要特別留意分數會拉回正常值，像是去年東海財金系，因為有缺額，錄取門檻下修到15.37級分，輔大金融國企系錄取門檻也降至40.23級分。

藍天予建議考生，在拿到成績單前可先評估落點，以110年末代指考為參考標準，以單科平均先排序後，再刪去不想念的校系，待7月28日公布成績與相關數據後，再進一步比對平移，估算自己的最佳落點。

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