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台大開搶好學生　29日網路直播招生座談

▲▼台大將在29日上午10時，以網路直播方式進行台大招生座談。（圖／台大提供）

▲台大將在29日上午10時，以網路直播方式進行台大招生座談。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年分科測驗成績單將在下周五（28日）寄發，不少考生正為選填志願傷腦筋，為了鼓勵即將選填分發志願的考生，以台大為升學目標，並認識台大的優勢與特色，台大在特別安排在下周六（29日）上午10時，以網路直播方式進行台大招生座談。

分科測驗成績下周五公布，之後就是選填志願後進行分發作業，台大表示，今年分發入學招生，加入之前申請入學缺額178個回流，總計招生名額共1560名，佔學士班招生名額44％。

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受到少子化影響，各大學缺額數頻創新高，台大儘管不缺學生，但為了搶好學生，也要透過線上進行招生座談會，加上台大校方曾調查台大學生，根據生涯方向是否明確、探究能力的強弱分成4個向限，發現約有38%-45%學生，生涯方向不明確，凸顯選填志願的重要性。

為了鼓勵學生選填台大，台大表示，將在下周六上午10時，以網路直播方式進行台大招生座談，由台大教務長王泓仁率同教務主管與教授，解答大家未來在台大就學、修課、生活、職涯發展等方面可能遇到的疑問，歡迎想進一步瞭解台大，以及對於大學校系選擇還在舉棋不定的高中生及家長，準時至「NTU Campus 校園．台灣大學EDU頻道」收看直播。

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