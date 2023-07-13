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快對答案！分科測驗「物理、化學、生物、數甲」解答一次看

▲▼分科測驗進入第二天，考生準備中。（圖／記者許敏溶攝）

▲大考中心公布分科測驗第一天考科參考答案。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大考中心今（13日）在網站公布分科測驗首日4科解答，包含物理、化學、生物、數甲，提供考生參考，大考中心表示，若對公布試題或參考答案有意見者，請在下周一（17日）前，填妥對試題或參考答案具體意見（未敘明具體意見者不予處理），以限時掛號郵寄至大考中心「106032台北市大安區舟山路237號」，逾期不予受理（郵戳或其他等同有效的寄件憑證為憑）。

大考中心表示，明（14日）晚上大考中心公布歷史、地理、公民與社會科的參考答案，預計7月28日寄發成績單，並公布五標。

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另根據大學考試分發委員會公布時程，各管道回流後總名額、最低登記標準、組合成績人數累計表將在7月28日公布；繳交登記費時間為7月28日至8月4日中午12時；登記分發志願時間為8月1日至8月4日16時30分為止，放榜時8月15日，8月15日至8月18日開放申請複查分發結果，8月25日公告複查結果。

▲▼大考中心公布分科測驗第一天考科參考答案。（圖／大考中心提供）

▲物理科參考答案。（圖／大考中心提供）

▲▼大考中心公布分科測驗第一天考科參考答案。（圖／大考中心提供）

▲化學科參考答案。（圖／大考中心提供）

▲▼大考中心公布分科測驗第一天考科參考答案。（圖／大考中心提供）

▲數學甲參考答案。（圖／大考中心提供）

▲▼大考中心公布分科測驗第一天考科參考答案。（圖／大考中心提供）

▲生物科參考答案。（圖／大考中心提供）

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