陸預測：杜蘇芮28日登陸福建沿海　途中可能擦過、登陸台灣西南部

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸中央氣象台預測，颱風「杜蘇芮」可能擦過或登陸台灣西南部沿海，之後向福建沿海靠近，於28日早晨至上午登陸福建沿海，登陸後向北偏西方向移動，強度迅速減弱。

▲大陸中央氣象台預測颱風將登陸福建。（圖／翻攝大陸中央氣象台）



大陸中央氣象台表示，杜蘇芮24日上午8時位於距離台灣鵝鑾鼻東南方向約940公里的菲律賓以東洋面上，中心附近最大風力14級（42米／秒，強颱風級）。

大陸中央氣象台預測，杜蘇芮將以每小時10至15公里的速度向西北方向移動，強度繼續增強，最強可達超強颱風級（52至58米／秒，16至17級），並逐漸向台灣南部沿海靠近，可能擦過或登陸台灣西南部沿海，之後向福建沿海靠近，於28日早晨至上午登陸福建沿海（強颱風級，45至50米／秒，14至15級），登陸後向北偏西方向移動，強度迅速減弱。

大陸中央氣象台提到，受杜蘇芮影響，未來三天，東海南部海域、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽、南海南部和東部海域將有6到8級、陣風9級大風，其中台灣以東洋面、巴士海峽、南海東北部和中東部海域風力可達9到11級、陣風12到13級，颱風中心經過的附近海域風力可達12到16級、陣風17級。

大陸中央氣象台強調，杜蘇芮未來發展強度和移動路徑尚存在不確定性，後期將對大陸東南沿海造成較大風雨影響。