陳椒華：揭弊者保護不立法　「詐騙國家隊」騙美國

▲時代力量立委陳椒華。（圖／陳椒華辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量立委陳椒華今（24日）表示，行政院跟法務部都讓美國認為，台灣就算目前沒有完成「揭弊者保護法」的立法也不影響「台美貿易協定」中「反貪腐」規章的要求，這種說法是在詐騙美國，真的是「詐騙國家隊」，我國政府帶頭詐騙美方，難怪在我國詐騙事件頻傳，上行下效，杜絕不了。

陳椒華指出，台灣在2015年制定了《聯合國反貪腐公約施行法》，但一直沒有履行將公約國內法化的義務，現行我國反貪腐法規存在重大缺漏；2022年，國際審查委員來台針對台灣落實反貪腐議題，共提出104點結論性意見，其中最重要的是呼籲台灣儘速審議「揭弊者保護法」、增訂「妨害司法公正罪」。

陳椒華質疑，會有這樣的意見就是因為我國反貪腐法治的落後，無視實務上對高官貪腐的縱容，我國政府官員以自己的落後洋洋自得，真是現代版「士大夫之無恥、是謂國恥」的最佳寫照。

陳椒華並指，對於國內詐騙橫行，政府打詐不力，打詐國家行動綱領淪為口號，令人氣憤的是，民進黨身為執政黨，所領導的行政院跟法務部在「台美貿易協定」談判上，為了掩護黑金貪腐，選擇向美方說謊，簡直離譜，呼籲總統蔡英文及執政黨，別對美方說謊，儘速完成「揭弊者保護法」及「妨害司法公正罪」的立法。