不怕柯粉噓！王婉諭：遇到柯文哲就縮起來　算什麼時代的力量？

記者呂晏慈／台北報導

時代力量黨主席王婉諭昨（16日）參加凱道集會時狂轟藍綠白，卻在批評民眾黨主席柯文哲時遭嗆「小燈泡滾」、「舔民進黨」，對此，王今（17日）在立法院受訪說，時代力量針對藍、綠給予嚴厲批評，如果遇到柯文哲就縮起來，這算是什麼「時代的力量」？

▲時代力量黨主席王婉諭（中）出席716凱道集會活動。（資料照／記者李毓康攝）

時代力量前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢昨天舉辦凱道集會活動，王婉諭登台發言時痛批，柯文哲跟「牛鬼蛇神」、「魚肉鄉民的渾蛋」站在一起，算什麼第三勢力？算什麼超越藍綠？但此語卻引來台下群眾憤怒，怒嗆「小綠」閉嘴，還有人高呼「小燈泡滾」等語。

對此，王婉諭今天上午接受媒體聯訪說，她代表時代力量黨團上台說話，本來就應該對各黨對於居住正義、司法改革的不作為有所著墨，「如果時代力量針對藍綠給予嚴厲批評，但遇到民眾黨或柯文哲就縮起來，這算是什麼樣時代的力量？」

另對於有部分民眾提到「小燈泡滾」等語，王婉諭表示，每個人都可以表達自己的意見，她對此尊重，作為一名政治人物與立法委員，她的表現可受公評，但如果有人要刻意抹黑，或在別人的傷痛上灑鹽，也只能尊重公民社會，當初她就是因為小燈泡的事情，開始對公共與社會議題有所著墨，這是她從政的初衷，相信這件事情大家都非常清楚。