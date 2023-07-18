邱顯智提調整兒少性犯罪追訴權時效　蔡清祥允諾研究

▲陳建仁（右）與蔡清祥（左）前往立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對兒少性犯罪追訴權時效議題，時代力量立委邱顯智今（18日）在立法院質詢指出，根據澳洲研究，兒少性侵案平均要24年，孩子才有辦法長出力量站出來，且加拿大、荷蘭等國對於性犯罪完全沒追訴時效。對此，法務部長蔡清祥回應，追訴權時效是為了法的安定性，兒少部分大家可以來討論，會蒐集各國狀況進行綜合研究。

立法院臨時會今天邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長就「性騷擾防治相關事宜」進行專案報告並備質詢。

邱顯智質詢指出，現行兒少犯罪的追訴權時效不合理，因性犯罪是屬於特殊犯罪，在加拿大、荷蘭、美國佛州等地，針對性侵害犯罪完全沒追訴時效。他詢問，是否能讓性侵害追訴權時效，至少從孩子成年後起算？

陳建仁回應，性騷擾部分，是從成年開始起算沒有錯。蔡清祥進一步說明，追訴權時效是為了法的安定性，若追訴或通緝就會停止執行，目前沒有針對個別犯罪就停止時效，兒少性犯罪部分如果要考量，大家可以討論，但時效的問題是要整體。

邱顯智呼籲，當法的安定性抵觸實質正義，法的安定性必須退讓，考量性犯罪的特殊性，對於性犯罪延長追訴權時效，或像外國一樣沒有追訴權時效，都應是考量的方向。蔡清祥允諾稱，會再把各國情況做綜合研究。