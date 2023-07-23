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國民黨全代會提名嘉義市立委　張秀華攜手黃敏惠中央地方聯手

▲▼ 國民黨嘉義市議員張秀華決定投入立委選舉，並於23日通過全代會同意 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 國民黨嘉義市議員張秀華決定投入立委選舉，並於23日通過全代會同意，市長黃敏惠開心到起立拿起手機幫張拍照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

國民黨23日召開全代會通過提名新北市長侯友宜參選總統，侯及立委參選人共同舉行造勢活動，國民黨嘉義市立委候選人張秀華也順利通過全國黨代表大會提名代表國民黨成為嘉義市立委候選人。

▲▼ 國民黨嘉義市議員張秀華決定投入立委選舉，並於23日通過全代會同意 。（圖／記者翁伊森翻攝）

張秀華參與公眾事務至今二十多年，促使她決定投入立委選戰，是長期服務選民，遇到有關中央的權責，都求助無門、力不從心，且黃敏惠市長上任後， 爭取鐵路高架化零負擔、輕軌、總圖等嘉義市的重大建設計劃，總是孤立無援，現任立委無法與市長並肩作戰，讓阿華感到十分得痛心，為了不讓嘉義市日漸被邊緣化，失去競爭力，她責無旁貸爭取進入立法院的機會，為嘉義市發聲。

張秀華表示，感謝市民的支持，讓她有參選立法委員的機會。現今的執政黨無能、顢頇又霸道，新冠疫情擴展到全球，台灣卻面臨沒有口罩、快篩不足、沒有疫苗可施打的窘境。疫情對台灣整體的經濟衝擊巨大，讓多數青年創業深受影響，負債累累；疫情後，通貨膨脹物價高漲，缺蛋、缺電、產業缺工、農產品滯銷、百姓缺錢等問題，再再突顯出現今政府的無能，這種問題重重的執政黨，惟有政黨輪替，讓政府重新開機，才能解決目前人民遇到的嚴苛問題。

張秀華表示，蔡政府處理兩岸及國際問題不當，讓國家安全陷入險境，面對中國大陸對台灣的軍事威脅日漸增強，兩岸氣氛卻詭譎、互動停滯、兵凶戰危。與百姓聊天時，言談間大家都是害怕發生戰爭，擔心台灣經濟受衝擊，兒孫沒有未來。不過，面對中國大陸的軍事威脅，她必站在第一線反對，守護中華民國，守護和平，捍衛台灣的民主自由。

嘉義市土生土長的阿華，看到台灣這塊土地淪落到此地步，她認為有必要堅決跳出來承擔責任，參與這次的立法委員選舉，目前只是剛起步，她除了繼續深耕基層外，也會持續不斷地思考，及廣納各方的意見，提出有遠見的國家及嘉義市未來發展藍圖，設法努力實現，造福後代子孫。來維持嘉義市的競爭力，讓國家機器的運作重新開機，守護中華民國，守護台灣。

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