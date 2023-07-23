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社會 社會焦點 保障人權

新北社區水塔遭投毒！他因車位糾紛放老鼠藥險害命　被抓包下場曝

記者劉人豪／新北報導

新北市中和區一名洪姓男子，因社區車位問題與社區主任委員產生嫌隙，竟在頂樓水塔裡投放老鼠藥，下毒行徑還被監視器拍下，被抓包辯稱是肥料，新北地方法院依刑法第277條傷害人之健康，判洪男有期徒刑5月。

2020年8月間，住在中和區一處住宅大樓的洪姓男子，因不滿社區楊姓主任委員增設停車位問題懷恨在心，買了老鼠藥投放到頂樓水塔內，大樓住戶察覺水質有怪味，上樓查看，赫然發現水塔裡的水面，有一層藍綠色的漂浮物，懷疑有人下毒，趕緊報警。

▲▼新北地院。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北地院外觀。（圖／資料照）

警方採集蒐證送驗，發現懸浮物含有老鼠藥成分；社區住戶於是在頂樓加裝監視器，並在水塔蓋上鎖；8月30日下午1時許，洪男又購買老鼠藥，用2個空寶特瓶加水分裝，跑到頂樓想要再次投毒，住戶看到監視器洪男身影，立即衝上樓阻止，洪男發現後將寶特瓶內毒水沿著女兒牆往下倒，企圖煙滅證據。

警方獲報到場，在防火巷採集洪男傾倒的藍綠色糊狀物送驗確認有老鼠藥成分，檢警偵辦時，他辯稱想要惡作劇，將肥料摻水要丟進水塔，並沒有放老鼠藥，但檢方不予採信，將洪男依妨害公眾飲水等罪嫌將他起訴。

法院認為，洪男於警詢時已明確供承，動機及目的是要讓主委拉肚子，沒有想要置主委於死，審酌洪男僅因社區事務處理產生嫌隙，竟以投放毒物之方式損害主委等人健康，惡性非輕，且於事發後自始否認犯行，且迄未能與達成和解，依刑法第277條傷害人之健康，判洪男有期徒刑5月，可易科罰金。另因該水塔是私人使用非全體住戶使用，因此不構成投放毒物於供公眾使用之自來水池罪。

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