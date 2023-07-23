柯文哲為北流工程款砲轟中央　鄭文燦舉證打臉

▲鄭文燦視察基隆港西岸旅客中心郵輪作業。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對台北流行音樂中心積欠1.9億工程款，民眾黨總統參選人柯文哲批評中央補助不公，只給民進黨執政縣市。不過，行政院副院長鄭文燦今（23日）澄清，指高雄流行音樂中心和北流一樣，高雄市政府也曾請中央增加預算，但後來高雄市是自己編列1.95億補足預算差額，政院核定對北高都是一樣，沒有藍綠差別。

鄭文燦今天上午視察基隆港西岸旅客中心郵輪作業時受訪說明，高流跟北流是同一標準，在2018年，也就是民國107年的時候，台北市政府以及高雄市政府都評估預算不夠，需要請增預算，其中台北市政府請增的北流預算是由45億元提高到60億元，當時國發會以及行政院的核定函，就表示不再增加工程經費，並且要求在期限內完成。

鄭文燦指出，高雄的流行音樂中心在2020年，也就是民國109年發現經費不夠；在2021年，就是民國110年，由高雄市政府編列了1.95億元，來補足預算的差額，當時的行政院核定函，對北高兩市是一樣的，「我們沒有藍綠的差別，也沒有北高的差別」。

鄭文燦補充，希望台北市政府一樣依法行政，按照民國107年的核定函，已經增加了15億元的經費，而且工期從民國97年延到民國108年，其實延宕了也大概有11年左右，希望能夠同一標準來處理，應該要建立起工程的管理制度。

此外，針對有媒體關注，中油二接故障，經濟部長王美花部長說要趕快建三接，藍營質疑這是鴕鳥心態，不願面對錯誤非核家園的政策一事，鄭文燦說明，目前綠能已經比核能發電還要多，核能發電所占的比例已經很低了，一直以來台灣的發電廠主要還是以燃氣跟燃煤為主，所以在中氣北送的設計上，的確目前接收站使用率超負載大概115%左右，所以三接勢必要更快的速度來完成，讓三接可以供應北部地區的天然氣，也能夠讓大潭電廠使用三接的天然氣。

鄭文燦表示，這個是一個很明顯的道理，就是要有供氣的韌性，能夠讓全國各地的天然氣發電廠，同時可以就近供氣，所以王美花沒有講錯，三接要加速進行。