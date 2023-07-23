　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲為北流工程款砲轟中央　鄭文燦舉證打臉

▲▼鄭文燦視察基隆港西岸旅客中心郵輪作業。（圖／行政院提供）

▲鄭文燦視察基隆港西岸旅客中心郵輪作業。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對台北流行音樂中心積欠1.9億工程款，民眾黨總統參選人柯文哲批評中央補助不公，只給民進黨執政縣市。不過，行政院副院長鄭文燦今（23日）澄清，指高雄流行音樂中心和北流一樣，高雄市政府也曾請中央增加預算，但後來高雄市是自己編列1.95億補足預算差額，政院核定對北高都是一樣，沒有藍綠差別。

鄭文燦今天上午視察基隆港西岸旅客中心郵輪作業時受訪說明，高流跟北流是同一標準，在2018年，也就是民國107年的時候，台北市政府以及高雄市政府都評估預算不夠，需要請增預算，其中台北市政府請增的北流預算是由45億元提高到60億元，當時國發會以及行政院的核定函，就表示不再增加工程經費，並且要求在期限內完成。

鄭文燦指出，高雄的流行音樂中心在2020年，也就是民國109年發現經費不夠；在2021年，就是民國110年，由高雄市政府編列了1.95億元，來補足預算的差額，當時的行政院核定函，對北高兩市是一樣的，「我們沒有藍綠的差別，也沒有北高的差別」。

鄭文燦補充，希望台北市政府一樣依法行政，按照民國107年的核定函，已經增加了15億元的經費，而且工期從民國97年延到民國108年，其實延宕了也大概有11年左右，希望能夠同一標準來處理，應該要建立起工程的管理制度。

此外，針對有媒體關注，中油二接故障，經濟部長王美花部長說要趕快建三接，藍營質疑這是鴕鳥心態，不願面對錯誤非核家園的政策一事，鄭文燦說明，目前綠能已經比核能發電還要多，核能發電所占的比例已經很低了，一直以來台灣的發電廠主要還是以燃氣跟燃煤為主，所以在中氣北送的設計上，的確目前接收站使用率超負載大概115%左右，所以三接勢必要更快的速度來完成，讓三接可以供應北部地區的天然氣，也能夠讓大潭電廠使用三接的天然氣。

鄭文燦表示，這個是一個很明顯的道理，就是要有供氣的韌性，能夠讓全國各地的天然氣發電廠，同時可以就近供氣，所以王美花沒有講錯，三接要加速進行。

ET快訊
一招騙過車牌辨識　汽車爽佔貴賓停車位
快訊／12縣市大雨特報！　雨下到晚上
路口已2死！警列重點取締　架移動式測速照相
買氣差！　蛋商降價求售
快訊／戴資穎不敵安洗瑩！收下南韓賽亞軍　苦吞對戰3連敗
快訊／大直美麗華停電！　退票大排長龍
鳳小岳：第一次和太太公開露臉！　「大眼氣質7年妻」激美
杜蘇芮迅速增強！　菲律賓預測：最快周二升級超級颱風
老公偷吃1男1女　還找偽娘約砲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

杜蘇芮侵台機率高！北捷防颱布署　瞬間陣風若達標將「暫停營運」

郭台銘發文稱「民意大於黨意」　陳玉珍：相信他會做最好決定

賴品妤拚連任組「汐止青年軍」　造勢邀青年熱舞

柯文哲為北流工程款砲轟中央　鄭文燦舉證打臉

侯友宜全代會致詞「隻字未提郭台銘」　他分析侯陣營背後盤算

國防部「同心33號」演習動員召集令　今天中午生效

全代會禿子、漢子、燕子合體氣氛最嗨　未出現「換侯」提案

「漢子、燕子、禿子」久違了！　盧秀燕：黨已提名「大家要定下心」

花蓮縣長徐榛蔚缺席全代會　侯友宜：相信縣市長都會凝聚力量

郭台銘嗆民意大於黨意　侯友宜：既然信念一致那就一起團結

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

AKIRA帶團員來台推麻辣鴨血.烏骨雞　路上見林志玲廣告「他」突喊加油

杜蘇芮向西轉西北帶豪雨　將直逼強颱不排除登陸

海獺搶遊客衝浪板還趕走人　政府「通緝」1個月仍抓不到

林志玲看AKIRA演出超投入　幫老公打100分...邱瓈寬噹爆XD

杜蘇芮侵台機率高！北捷防颱布署　瞬間陣風若達標將「暫停營運」

郭台銘發文稱「民意大於黨意」　陳玉珍：相信他會做最好決定

賴品妤拚連任組「汐止青年軍」　造勢邀青年熱舞

柯文哲為北流工程款砲轟中央　鄭文燦舉證打臉

侯友宜全代會致詞「隻字未提郭台銘」　他分析侯陣營背後盤算

國防部「同心33號」演習動員召集令　今天中午生效

全代會禿子、漢子、燕子合體氣氛最嗨　未出現「換侯」提案

「漢子、燕子、禿子」久違了！　盧秀燕：黨已提名「大家要定下心」

花蓮縣長徐榛蔚缺席全代會　侯友宜：相信縣市長都會凝聚力量

郭台銘嗆民意大於黨意　侯友宜：既然信念一致那就一起團結

杜蘇芮侵台機率高！北捷防颱布署　瞬間陣風若達標將「暫停營運」

他老感覺肚悶脹！檢查第3次才揪出「癌王」　醫示警6大高危險群

黃奕儒感謝五月天阿信寵愛！　曝他私下暖心舉動：沒有今天的我

郭台銘發文稱「民意大於黨意」　陳玉珍：相信他會做最好決定

快訊／午後對流雨開轟了！12縣市大雨特報　雨下到晚上

天使輪貨櫃打撈進度曝！116只已上岸　杜蘇芮來前搶撈剩餘500只

新北消防員一招騙過車牌辨識　汽車爽佔貴賓停車位...這下慘了

賴品妤拚連任組「汐止青年軍」　造勢邀青年熱舞

郭泓志慶生「兄弟」范逸臣送祝福！網讚：台版巨石強森

柯文哲為北流工程款砲轟中央　鄭文燦舉證打臉

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

政治熱門新聞

李昌鈺捏造證據　他質疑：那兩顆子彈呢

選定了？　郭台銘全代會前發文：雖千萬人吾往矣

快訊／全代會無異議鼓掌通過　國民黨5分鐘迅速提名侯友宜

快訊／韓國瑜現身全代會與侯相擁　韓：盼侯友宜領導下架民進黨

郭台銘2024選不選？　支持者看「4表情符號」喊：我們明白了

一見韓國瑜攬牢牢　侯友宜認4年前很「歹勢」：感謝國瑜兄弟

軍安總隊士官涉性騷女士官　國防部懲處出爐

國民黨全代會登場　郭台銘「報告下一步」：我要扮演帶來改變的角色

成年禮金擴大發放！陳建仁宣布：明年16歲至22歲都能領

低薪是國家產業出問題！　柯文哲：台灣的錢沒有放在對的地方

全代會後「暗潮仍洶湧」　趙少康示警國民黨

女士官遭性騷「長官封口」哭向全班歉

國民黨2024能否打勝仗？　媒體人曝最大問題：弄掛自己人

國民黨全代會今登場！5分鐘迅速提名侯友宜　韓國瑜出席成焦點

更多熱門

相關新聞

南韓毒郵包疑由中國經台灣轉寄？　將追查到底

南韓毒郵包疑由中國經台灣轉寄？　將追查到底

針對南韓最近收到許多來自台灣的毒包裹，經查可能是從中國以貨轉郵方式海運來台再寄出，被懷疑是中國刻意打擊台灣國際形象手法？行政院副院長鄭文燦今（22）日受訪時表示，「經刑事局初步追蹤是由中國深圳以貨轉郵方式寄到台灣，再經中華郵政以郵件方式寄到韓國，我們會追蹤到底，也會把整個事情來龍去脈做相關的檢討，我們必須以高度警覺方式來處理」。

CPTPP入會機密文件外洩　鄭文燦：有認知作戰可能

CPTPP入會機密文件外洩　鄭文燦：有認知作戰可能

成年禮金擴大發放！陳建仁宣布：明年16歲至22歲都能領

成年禮金擴大發放！陳建仁宣布：明年16歲至22歲都能領

民調／對賴清德構成障礙！蔡英文滿意度42％　不滿意近半

民調／對賴清德構成障礙！蔡英文滿意度42％　不滿意近半

跟飛灰掩埋說掰掰　練鴻慶：鄭文燦能，基隆一定也能

跟飛灰掩埋說掰掰　練鴻慶：鄭文燦能，基隆一定也能

關鍵字：

行政院鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

即／大阪電車隨機砍人釀3傷！對峙畫面曝

破億超跑布加迪撞BMW　車主嗆：賠你1輛

北市驚傳「夫妻墜樓」2人無生命跡象

北市癌末夫與妻「久病厭世」墜樓　送醫搶救雙雙不治

有機會颱風假！杜蘇芮最新各國路徑曝

杜蘇芮明轉中颱！估後天「海陸警報」　可能放颱風假

今大暑「大凶之日」禁忌一次看　3種人走衰運

李昌鈺被判偽造證據　血毛巾讓2男冤獄30年

直擊／林依晨遭瞎傳8年婚變　甜蜜合體老公

杜蘇芮又北偏！最快周二晚間陸警　氣象局揭「颱風假最可能」時間

賣淫1次2萬太便宜？台第一女優揭「正妹應得價碼」

單身太久…28歲男一愛愛「就結束了」：對不起

杜蘇芮恐達強颱！登陸機率高　風雨最大時間曝

杜蘇芮「各國預報」出爐　4縣市注意

傳播妹赴摩鐵陪酒　老公等不到人驚覺出事了

更多

最夯影音

更多
機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵
許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面