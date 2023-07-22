跟飛灰掩埋說掰掰　練鴻慶：鄭文燦能，基隆一定也能

▲基隆市府機要秘書練鴻慶表示，基隆決定關上飛灰掩埋的門，打開飛灰再處理的窗。（圖／練鴻慶提供）



練鴻慶／國民黨文傳會前副主委、基隆市府機要秘書

基隆市府決定不與營運灰渣掩埋場的永盛公司續約，有法律上的原因，更有環境永續的理由；既然台北、桃園都已經幾乎做到「焚化灰碴零掩埋」，基隆沒有理由不行。

目前基隆的垃圾是先送到天外天焚化爐，焚化後的灰渣（底渣＋飛灰）穩定化後再送永盛公司掩埋。根據BOO合約，永盛的處理費用是1噸1400元，回饋金200元；而若處理外縣市廢棄物，則處理費用可以高到2萬5千元/噸，回饋金卻一樣是200元。

再加上合約允許永盛最高收受87.5%的外縣市廢棄物，顯然掩埋場對於永盛來說是「金雞母」，光是2022年就因此接到他縣市2億5千萬元的標案；但這樣的合約，對基隆市民來說公平嗎？

他縣市回饋金不成比例，是基市府考量的一個因素，但不續約也不完全是回饋金的問題。目前的技術，焚化後的底渣可處理為再生粒料，飛灰則要先經過「水洗」程序，然後可以用作如水泥原料、混凝土等等。「掩埋」只是把污染留給下一代，「再利用」則是讓垃圾變成資源。

台北市的焚化爐已經建置水洗設備，2023年的飛灰掩埋量為「零」。而同樣是BOO的桃園欣榮焚化廠，前鄭文燦市府早在2019年就要求欣榮建置「飛灰水洗設備」，然後才予以續約。2020年，鄭文燦市長宣布桃園要「跟飛灰掩埋說掰掰，邁向零廢棄城市」，現在桃園飛灰的確絕大部分是再利用，只有少量（3.58%）是運往他縣市掩埋，而這個他縣市就是……基隆！

桃園淘汰的，基隆來擔，雖然這樣可以讓永盛賺到利潤，但對基隆市民來說，實在有點那個。既然桃園、台北可以建置飛灰水洗設備再利用，為什麼基隆還是要用傳統的掩埋方式，把飛灰留給下一代；鄭文燦做得到，難道基隆做不到？

比較可惜的，鄭文燦市府是在BOO契約到期前，先行要求民間焚化廠改善設備，符合續約條件，但基隆市府之前並沒有類似的準備。謝國樑市長等於一上任就面臨契約到期的問題，而永盛公司也有點吃定市府不能讓垃圾開天窗，條件踩得很硬。

永盛公司的掩埋場以促參法BOO（興建、營運、擁有）模式營運，也就是基隆市府把地便宜賣給永盛，而永盛自費建置掩埋廠設備並擁有所有權，而有以約定價格（每噸1400元）為基隆市處理廢棄物的義務；但市府也為永盛保留了「非常大」的空間，讓永盛可以高價（每噸2萬5千元）收受他縣市的廢棄物。

現在永盛公司不但不願調漲外縣市回饋金到合理比例，還要以每公噸2萬5千元的市價（原價的1786%）來談續約，那基隆市府需要談嗎，一樣的錢為什麼要把垃圾放在家裡？

因此，基隆市府下定決心，除了以縣市互惠的方式暫時處理飛灰掩埋問題，也會用最快的速度比照台北、桃園，讓飛灰可以再作利用，而非被單一業者予取予求。

關上飛灰掩埋的門，也就打開飛灰再處理的窗。我們謝謝台北、桃園為台灣各縣市，示範飛灰再處理的可行模式，也希望中央能夠再在政策上予以鼓勵，讓全台灣每一個城市，都能做到「零廢棄」。