　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跟飛灰掩埋說掰掰　練鴻慶：鄭文燦能，基隆一定也能

▲▼跟飛灰掩埋說掰掰　練鴻慶：鄭文燦能，基隆一定也能。（圖／練鴻慶提供）

▲基隆市府機要秘書練鴻慶表示，基隆決定關上飛灰掩埋的門，打開飛灰再處理的窗。（圖／練鴻慶提供）

練鴻慶／國民黨文傳會前副主委、基隆市府機要秘書

基隆市府決定不與營運灰渣掩埋場的永盛公司續約，有法律上的原因，更有環境永續的理由；既然台北、桃園都已經幾乎做到「焚化灰碴零掩埋」，基隆沒有理由不行。

目前基隆的垃圾是先送到天外天焚化爐，焚化後的灰渣（底渣＋飛灰）穩定化後再送永盛公司掩埋。根據BOO合約，永盛的處理費用是1噸1400元，回饋金200元；而若處理外縣市廢棄物，則處理費用可以高到2萬5千元/噸，回饋金卻一樣是200元。

再加上合約允許永盛最高收受87.5%的外縣市廢棄物，顯然掩埋場對於永盛來說是「金雞母」，光是2022年就因此接到他縣市2億5千萬元的標案；但這樣的合約，對基隆市民來說公平嗎？

他縣市回饋金不成比例，是基市府考量的一個因素，但不續約也不完全是回饋金的問題。目前的技術，焚化後的底渣可處理為再生粒料，飛灰則要先經過「水洗」程序，然後可以用作如水泥原料、混凝土等等。「掩埋」只是把污染留給下一代，「再利用」則是讓垃圾變成資源。

台北市的焚化爐已經建置水洗設備，2023年的飛灰掩埋量為「零」。而同樣是BOO的桃園欣榮焚化廠，前鄭文燦市府早在2019年就要求欣榮建置「飛灰水洗設備」，然後才予以續約。2020年，鄭文燦市長宣布桃園要「跟飛灰掩埋說掰掰，邁向零廢棄城市」，現在桃園飛灰的確絕大部分是再利用，只有少量（3.58%）是運往他縣市掩埋，而這個他縣市就是……基隆！

桃園淘汰的，基隆來擔，雖然這樣可以讓永盛賺到利潤，但對基隆市民來說，實在有點那個。既然桃園、台北可以建置飛灰水洗設備再利用，為什麼基隆還是要用傳統的掩埋方式，把飛灰留給下一代；鄭文燦做得到，難道基隆做不到？

比較可惜的，鄭文燦市府是在BOO契約到期前，先行要求民間焚化廠改善設備，符合續約條件，但基隆市府之前並沒有類似的準備。謝國樑市長等於一上任就面臨契約到期的問題，而永盛公司也有點吃定市府不能讓垃圾開天窗，條件踩得很硬。

永盛公司的掩埋場以促參法BOO（興建、營運、擁有）模式營運，也就是基隆市府把地便宜賣給永盛，而永盛自費建置掩埋廠設備並擁有所有權，而有以約定價格（每噸1400元）為基隆市處理廢棄物的義務；但市府也為永盛保留了「非常大」的空間，讓永盛可以高價（每噸2萬5千元）收受他縣市的廢棄物。

現在永盛公司不但不願調漲外縣市回饋金到合理比例，還要以每公噸2萬5千元的市價（原價的1786%）來談續約，那基隆市府需要談嗎，一樣的錢為什麼要把垃圾放在家裡？

因此，基隆市府下定決心，除了以縣市互惠的方式暫時處理飛灰掩埋問題，也會用最快的速度比照台北、桃園，讓飛灰可以再作利用，而非被單一業者予取予求。

關上飛灰掩埋的門，也就打開飛灰再處理的窗。我們謝謝台北、桃園為台灣各縣市，示範飛灰再處理的可行模式，也希望中央能夠再在政策上予以鼓勵，讓全台灣每一個城市，都能做到「零廢棄」。

ET快訊
健美網紅深蹲　被210Kg槓鈴「壓斷頸」身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高年級價值再發光　104獲TSAA台灣永續行動獎「1金1銀」

跟飛灰掩埋說掰掰　練鴻慶：鄭文燦能，基隆一定也能

傳「擁郭議長」和潘孟安交情匪淺　綠：民進黨不會介入藍營紛擾

曝中共六招干預台灣大選　綠營籲在野黨勿見獵心喜「對外團結一致」

郭台銘開嗆蔡英文　「在兩岸與國際上不斷地大小姊任性」

坦言「爹不疼娘不愛」自己努力不夠　郭台銘：我民調這麼低怎當選？

郭台銘稱近期訪美「非面試」　突向民眾喊：除非你們給我資格

馬祖官員索賄近百萬遭判刑9年10月　「索賄10％」還說是慣例

萬安演習挑中西湖市場　連3天中午預演關燈斷水影響店家做生意

申請加入CPTPP密件疑外洩　外交部：相關單位正在查處訊息來源

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

幫友慶生卻一氧化碳中毒雙亡　父接女兒死訊...忍淚蹲坐路旁

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

女搭計程車拿500元付錢　司機找錢她「1手法」耍詐

郭書瑤弟捲共諜案..她首露面　認「有情緒」：姊姊好難當

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

高年級價值再發光　104獲TSAA台灣永續行動獎「1金1銀」

跟飛灰掩埋說掰掰　練鴻慶：鄭文燦能，基隆一定也能

傳「擁郭議長」和潘孟安交情匪淺　綠：民進黨不會介入藍營紛擾

曝中共六招干預台灣大選　綠營籲在野黨勿見獵心喜「對外團結一致」

郭台銘開嗆蔡英文　「在兩岸與國際上不斷地大小姊任性」

坦言「爹不疼娘不愛」自己努力不夠　郭台銘：我民調這麼低怎當選？

郭台銘稱近期訪美「非面試」　突向民眾喊：除非你們給我資格

馬祖官員索賄近百萬遭判刑9年10月　「索賄10％」還說是慣例

萬安演習挑中西湖市場　連3天中午預演關燈斷水影響店家做生意

申請加入CPTPP密件疑外洩　外交部：相關單位正在查處訊息來源

台灣曾是「芭比故鄉」　瑪格羅比吃驚回應超暖心

周湯豪、許曦文出席美妝快閃活動，高衩修長美腿成亮點

超正醫美護理師曝光！大方秀比基尼照　粉絲嗨翻朝聖

大暑巧遇一年一度天貺節！3供品「求財求運」旺到年底　男女忌1事

台女遊泰國遇「印度鹹豬手」摸屁股　比倒讚撂英文怒嗆：你無恥！

精品香氛新品盤點！Tom Ford夏日暖陽香好療癒、MONCLER推5種中性木質調

高年級價值再發光　104獲TSAA台灣永續行動獎「1金1銀」

熱心公益不後人　台南市不動產開發商業同業公會捐贈小型水箱車

跟飛灰掩埋說掰掰　練鴻慶：鄭文燦能，基隆一定也能

00878存股族高歌離席！他曬7位數損益鄉民全跪了：賺爛

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

政治熱門新聞

快訊／莊銘淵爆陳紫渝爸爸非常生氣　「會再積極聯繫、想親自道歉」

坦言自己努力不夠　郭台銘：我民調這麼低怎當選？

傳「擁郭議長」和潘孟安交情匪淺　綠：民進黨不會介入藍營紛擾

跟飛灰掩埋說掰掰　練鴻慶：鄭文燦能，基隆一定也能

冷氣室外機懸掛外牆　竟「無建築法規範可適用」、不屬違建

馬祖官員索賄近百萬遭判刑9年10月

高年級價值再發光　104獲TSAA台灣永續行動獎「1金1銀」

辣台妹來了！為雙姝加油　明下午南下彰化拜廟

郭台銘開嗆蔡英文　「在兩岸與國際上不斷地大小姊任性」

中壢警烏龍害13歲少女遭性侵　她點聲明2個「沒想到」：算什麼警察？

曝中共六招干預台灣大選　綠營籲在野黨勿見獵心喜「對外團結一致」

快訊／恩恩案國賠訴訟一審敗訴　新北市府：尊重判決且理解家屬意見

近期訪美「非面試」　郭台銘突向民眾喊：除非你們給我資格

翻車！莊銘淵要陳紫渝「避免花邊新聞」　網炸鍋嗆：出來道歉

更多熱門

相關新聞

第二波通勤月票來了！10/1上路　5區方案一次看

第二波通勤月票來了！10/1上路　5區方案一次看

北中南11縣市、3大生活圈通勤月票7月1日上路，使用人次已突破2,000萬大關。公路總局今(21日)審查桃竹竹苗、宜蘭縣及花蓮縣等三區月票計畫且通過，目標10月1日上路，其中花蓮境內月票最低199元起，北宜生活圈月票2300元，加上日前通過基隆、台東通勤月票，5區通勤月票預計10月1日同步上路。

館長粉專一度消失斥國家機器介入　鄭文燦：政府沒能力介入

館長粉專一度消失斥國家機器介入　鄭文燦：政府沒能力介入

基隆稀有法拍屋每坪16萬　鄰近車站、市場

基隆稀有法拍屋每坪16萬　鄰近車站、市場

母報案協尋…10年後心碎了！失蹤兒已成白骨

母報案協尋…10年後心碎了！失蹤兒已成白骨

金溥聰將鎖定「這兩都」查弊案？　郭正亮斷言：一定會打到鄭文燦

金溥聰將鎖定「這兩都」查弊案？　郭正亮斷言：一定會打到鄭文燦

關鍵字：

飛灰掩埋鄭文燦基隆

讀者迴響

熱門新聞

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

10縣市豪大雨特報　深夜雨彈炸不停

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

即／台南「大雷雨夜襲」5區發1級淹水警戒

陳紫渝戀情被公開還挨罵！父親心疼發聲了

政大女家屬招魂　擲筊2次才成功

網紅深蹲被槓鈴壓斷頸　頭部前推身亡

杜蘇芮最新預測路徑「全台都有份」

NONO若入監恐成「大哥玩弄對象」！

杜蘇芮挑戰今年「首發陸警」！周日北轉成關鍵　風雨最劇時間曝

葛斯齊爆A咖男星「未婚生子」！1提示太明顯

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

更多

最夯影音

更多
被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內
裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面