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南韓毒郵包「來自深圳台灣轉寄」　鄭文燦：一定追查到底

▲行政院副院長鄭文燦今天出席署立桃園醫院新屋分院20周年院慶，會後鳩受媒體聯訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政院副院長鄭文燦今天出席署立桃園醫院新屋分院20周年院慶，會後鳩受媒體聯訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對南韓最近收到許多來自台灣的毒包裹，經查可能是從中國以貨轉郵方式海運來台再寄出，被懷疑是中國刻意打擊台灣國際形象手法？行政院副院長鄭文燦今（22）日受訪時表示，「經刑事局初步追蹤是由中國深圳以貨轉郵方式寄到台灣，再經中華郵政以郵件方式寄到韓國，我們會追蹤到底，也會把整個事情來龍去脈做相關的檢討，我們必須以高度警覺方式來處理」。

鄭文燦今天出席署立桃園醫院新屋分院20周年院慶，會後接受媒體聯訪，媒體提問，南韓收到許多來自台灣的毒包裹，這些疑似從中國以貨轉郵方式海運來台寄出，並未入境臺灣，是否合理懷疑是中國刻意打擊台灣國際形象手法？

鄭文燦指出，經過刑事警察局初步追蹤，是由中國深圳以貨轉郵方式寄到台灣，中華郵政經過理貨後，再以郵件的方式寄到韓國。我們會追蹤到底，也會把整個事情的來龍去脈，包括哪一個檢查點需要再加強，會做相關的檢討，這件事情，我們必須要以高度警覺的方式來處理。

此外，媒體也詢問路透社指出台灣申請加入CPTPP的資料外洩是否屬實？目前有掌握什麼外流資訊，是否可能涉及中共認知作戰？

鄭文燦強調，任何經貿文件或者是CPTPP的文件，必須要以主管機關公佈的文本與資訊為主，網路上流傳真假難辨，部分偽造、部分變造的文件，這也有認知作戰的可能，所以各相關單位非常密切的追蹤這件事情，希望民眾要以政府所公佈的談判文件、經貿文件為主，不要去轉傳這些來路不明、變造、偽造的文件。

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