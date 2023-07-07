花蓮富里幸福巴士2.0！生活圈全方位服務　可預約2人以上啓跑

▲▼花蓮富里鄉公所日前邀集監理所花蓮監理站及地方相關單位，舉辦幸福巴士2.0宣導會議。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉公所日前舉辦「112年度幸福巴士2.0宣導會議」，在宣導會議上鄉公所與各村長、相關單位代表及社區發展協會等共同展望交通改善的美好未來，透過幸福巴士穿梭於小巷間，為富里鄉的交通問題掃除障礙。

宣導會議於富里鄉公所2樓大會議室舉行，由鄉長江東成主持。與會人員包括、交通部公路總局台北區監理所花蓮監理站魏華英、花蓮縣政府、國立東華大學東部區域運輸發展研究中心經理盧芊竹、富里鄉羅山社區發展協會代表、鼎漢國際工程顧問有限公司副總周諺鴻、本所秘書張一民、各村長、村幹事、公所社會課承辦人等。各界齊聚一堂一同為偏鄉交通盡一份力。

幸福巴士2.0計畫致力於改善富里鄉交通問題，提供全方位的交通服務。該計畫的服務項目包括就學、就養、就醫、日常生活、洽公接送轉乘接駁、物資代領和處方簽代領，服務涵蓋富里全鄉、玉里鎮市區，以及石平、崙天、古楓部落，目標服務對象為富里生活圈民眾，幸福巴士2.0多樣預約管道，鄉親可透過電話、line、村辦、文健站、長照單位等，只要事先預約，平台會協助媒合，當當次共乘人數達2人以上時，可依約定的時間、地點搭車。

▲▼幸福巴士2.0服務範圍涵蓋玉里生活圈，提供全方位的交通服務。



江鄉長表示：「我們的目標是讓每一位居民都能夠享受到方便的交通服務，無論是上學、就醫、日常生活還是洽公，都將盡力滿足大家的需求。同時，我們也將加強宣傳工作，讓更多人了解幸福巴士2.0的優點和便利性。此外，富里鄉公所將與羅山社區發展協會緊密合作，定期檢討計畫執行情況以達成擬定的目標，並且滾動式討論改進服務品質，為鄉民提供更好的交通選擇。

幸福巴士2.0的啟動，可以深入居民環境，將為富里鄉居民帶來更便利、更舒適的交通體驗，並透過共乘送上關愛，幸福巴士2.0將成為富里交通新指標，讓每一位居民都能夠輕鬆抵達目的地，享受更美好的生活。

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