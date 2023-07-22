回到南島故鄉！原住民族聯合豐年節熱鬧登場　多國團體出席參與

▲▼原住民族聯合豐年節21日晚間在花蓮縣立體育場德興大草坪熱鬧展開序幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

最具指標性的台灣原住民族樂舞盛典「2023花蓮縣原住民族聯合豐年節」21日起連續3天在花蓮縣立體育場德興大草坪熱鬧展開。花蓮縣長徐榛蔚與立法委員傅崐萁偕同黃新喜和楊德成兩位資深部落領袖，歡迎大家參加太平洋左岸最盛大的原住民族盛會，體驗國際級的花蓮多元文化之美。

21日晚間大會，南島與世界原住民族經濟貿易合作協議IPETCA國家地區成員，包括紐西蘭商工辦事處馬嘉博代表、加拿大駐台北貿易辦事處倪傑民代表、美國夏威夷州政府駐台北辦事處雷均處長等人均應邀熱情出席。

花蓮縣長徐榛蔚表示，真的非常開心今年的聯合豐年節有這麼多家人回到花蓮，南島的故鄉在花蓮，而台灣是南島的一份子，花蓮縣政府南島參訪團前天才從大溪地邀請冠軍舞蹈團來到花蓮，希望透過整個南島語系讓所有南島族群回到花蓮、回到台灣，讓大家看見福爾摩沙這塊寶地有這麼美好又多元的原住民文化，再次誠摯歡迎大家每年齊聚花蓮，齊聚在聯合豐年節這個舞台。

▲▼花蓮縣長及立委傅崐萁相繼上台致詞，期待透過含有豐富的文化藝術內涵，帶給親臨現場的民眾國際級的樂舞饗宴。

立法委員傅崐萁致詞提到，2023年全國最大的聯合豐年節就在今天登場，花蓮是一個受到天地祝福的地方，在大山、大水之間，花蓮秉持著善良、熱情、純樸的精神，代代相傳珍貴的原住民文化，花蓮就是太平洋左岸最亮麗的一顆明珠，歡迎大家走進花蓮、愛上花蓮。

台灣是南島的一份子，花蓮原鄉更是南島文化的發源地，因此今年聯合豐年節以「南島的故鄉 O nalacolan no timolay a kasafinacadan」為主題，透過原住民族文化藝術的連結、論述與建構，持續深化在地精神，並實現「花蓮走向國際，世界走進花蓮」的願景。過去幾年，花蓮縣政府也曾邀請夏威夷、紐西蘭等南島語族朋友參加聯合豐年節，今年則榮幸邀請到大溪地族人回來南島的故鄉－花蓮，彼此分享樂舞的美好。

聯合豐年節3日活動主題分別為「秀姑巒溪之夜」、「花蓮溪之夜」和「奇萊平原之夜」。第1日秀姑巒溪之夜，由花蓮在地族群及外縣市原住民族知名舞蹈團齊聚一地載歌載舞，吟唱傳統節慶歌謠。今年特別邀請榮獲全球知名2022 Heiva i Tahiti舞蹈職業組冠軍-Hei Tahiti舞團在聯合豐年節登台演出，期待透過含有豐富的文化藝術內涵，帶給親臨現場的民眾國際級的樂舞饗宴。

▲第1日秀姑巒溪之夜，由在地及外縣市原住民族群知名舞蹈團齊聚載歌載舞，吟唱傳統節慶歌謠。

透過聯合豐年節國際舞台，不僅讓台灣找到文化的歸宿，更與其他國際友人搭起友誼的橋樑，來自美國夏威夷、加拿大、紐西蘭、泰國等駐台機關代表、美國德州大學師生、紐約華僑參訪團等外賓也都蒞臨活動，證明聯合豐年節不僅是台灣地區的原住民族盛會，更是許多外國遊客喜愛且特地前來朝聖的國際舞台！

▲▼全球知名2022 Heiva i Tahiti舞蹈職業組冠軍-Hei Tahiti舞團在聯合豐年節登台演出。

值得一提的是，今日開場的聖火團隊是由國家龍舟隊Mr.CaNoe TAIWAN所領導，成員多數畢業於花蓮體育高中在校生，目前年齡層均為20歲上下，大多數為阿美族居多（迦納納、屋拉力、法淖、力拿恆部落）、少數布農族來（東光部落）、排灣族（來義部落）、賽德克族（山里部落）以及撒奇萊雅族（馬立雲部落），該隊自2012年以來在龍舟亞錦賽、世錦賽、東亞運以及亞運奪得金牌等優異成績。

為提倡環境永續，攤位區備有環保餐車可租借環保餐具，現場進駐超過150個多元展售攤位，產品包羅萬象、應有盡有，讓民眾一次購足。而縣府積極推廣在地產業，結合縣府輔導的族人工藝師、小農、旅宿業者等，首次規劃出花蓮在地原味特色攤位區，將呈現花蓮特色「原」風魅力。

縣府原住民行政處表示，每年原住民族聯合豐年節皆邀請各原住民族群以樂舞交流匯聚，充份展現原住民族多元文化，今年特別能現場品味到大溪地Pupu 'Ori Hei Tahiti絕佳工藝和美食，大溪地文化小教室有來自航海組織Faafaite Voyaging船長Titaua、南島文化刺青大師Patu、Penia，讓民眾近距離體驗大溪地文化交流，分享來自大自然、神話與日常生活創作靈感如何成為唯美藝術文化圖像。歡迎大家一同來花蓮享受優美山海與人文風情，好看、好吃、好玩、好逛一次滿足。

此外，為節能減碳，活動特別安排吉安線、花蓮線及美崙線等三條接駁車路線，歡迎旅客們多多利用搭乘免費接駁車，相關資訊可上聯合豐年節粉絲專頁查詢。本活動與國際接軌，符合聯合國永續發展目標 SDGs 目標第3、4、8、11與17項指標。