陸嫩妹「愛上大25歲」銀行總經理！狂傳性感照　正宮1招她崩潰求饒

▲銀行女職員愛上大20歲的總經理。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

是真愛，還是一時意亂情迷？中國大陸一名剛畢業的25歲正妹銀行職員，不甩行內許多年輕鮮肉的追求，獨對45歲的總經理傾心，並瞬間被對方攻陷，成為總經理的小三。怎知，總經理的妻子得知兩人姦情後，不只曝光兩人的對話紀錄，還公開她傳給總經理的性感照，讓女職員崩潰。

網易號「肖霖霖美食食記」分享這起震驚地方銀行業的事件，剛畢業的小美（化名）一入職就被年輕男同事們瘋狂追求，卻對已結婚20多年的總經理劉強（化名）的成熟穩重深深著迷，兩人迅速發展出婚外情。

▲女職員狂傳性感照。（圖／翻攝自微博）

然而，這段25歲與45歲的不倫戀很快就在同事間傳開，劉強的妻子更曝光丈夫和小美的對話紀錄，劉強抱怨妻子，「我說我會跟妳結婚生個女兒，她就接受不了」、「或許她只是不想輸，或者更愛自己」，並對小美深情喊話，「抱著妳的時候不想失去妳」、「一想到我還被她掌握著就心慌」。

劉強的老婆還一併曬出小美傳給丈夫的性感睡衣照，想向大眾討回公道。很快，就有民眾製作「農商銀行劉oo與櫃員蔣o長期通姦」的紅色橫幅布條，消息曝光不只掀起更多民眾熱議，還傳出李強濫用職權，把公款用在自己和小美身上，最後，劉強向妻子認錯，為跟比女兒還小的職員發生關係道歉，並願意承擔後果。

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