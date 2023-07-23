日氣象廳修正「杜蘇芮」預測路徑！　可能從南部貫穿台灣

▲根據日本氣象廳最新預測，杜蘇芮可能從南部登台。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

颱風杜蘇芮預計下周靠近台灣，更有可能成為近4年來首個登台的颱風。根據日本氣象廳23日修正的最新預測路徑，杜蘇芮有可能會在27日至28日間從南部「貫穿台灣」。杜蘇芮目前仍在菲律賓東邊的海面上往西北移動，預計將持續增強威力。

根據日本氣象廳數據，杜蘇芮颱風23日上午9時的中心位置在北緯14.8度、東經128.9度，以每小時10公里的速度緩慢向西北西移動，目前中心氣壓990百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒35 公尺。

日本氣象廳22日的預測路徑顯示，杜蘇芮往西北方移動後，會從北部貫穿台灣，不過23日再度修正預測路徑，預估會在27日至28日間從南部貫穿台灣。不過強度依舊不容小覷，預計仍將帶來強烈雨勢。

▲日本氣象廳22日的預測路徑比23日稍偏北。（圖／日本氣象廳）



由於杜蘇芮持續在海面水溫超過30度的海域移動，氣象廳預測杜蘇芮25日將升級為中心氣壓僅935百帕的「威力強大的颱風」，並在26日起從菲律賓東部往台灣方面移動，26日至27日會接近沖繩縣先島群島，而27日至28日有可能會貫穿台灣。

杜蘇芮颱風的發達將促使太平洋高壓與西藏高壓增強，導致東北至九州各地出現酷熱高溫，關東內陸地區更有可能出現接近40度的高溫。