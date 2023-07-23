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社會 社會焦點 保障人權

酒後打賭玩大冒險！桃園醉男才躺大馬路　慘遭賓士輾過爆頭亡

記者楊熾興、劉人豪／桃園報導

桃園市一名53歲姚姓男子，日前跟友人喝酒後，突然提議玩大冒險，跟友人打賭「敢不敢躺在馬路上睡覺」，隨即姚男就走到中山南路上躺著，結果被駕駛白色賓士休旅車的65歲葉姓男子輾過，造成姚男重傷不治，警方循線追查並逮捕葉男，依過失致死及肇事逃逸罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲姚男酒後躺在馬路上遭賓士休旅車輾過後送醫不治。（圖／楊梅警分局提供）

▲姚男酒後跟朋友打賭躺在馬路上，遭賓士休旅車輾過後送醫不治。（圖／楊梅警分局提供）

姚男上個月28日深夜，與友人在中山南路附近與朋友喝酒，喝茫了以後跟朋友打賭「敢不敢躺在馬路上睡覺」，隨後姚男就自行躺在躺臥於慢車道上，隨後有2部機車發現躺臥的姚男就繞道而行，但葉男則直接撞上後肇逃，姚男則因頭部骨折破裂，經救護車送醫急救仍因傷重不治，警方獲報後循線追查在1小時逮捕葉男。

▲▼賓士車明顯撞擊損壞痕跡。（圖／楊梅警分局提供）

▲賓士車明顯撞擊損壞痕跡。（圖／楊梅警分局提供）

葉姓男子於上月28日深夜駕駛白色賓士休旅車，由楊梅區中山南路往湖口方向在中山南路590號前，撞擊因喝酒後躺臥於慢車道上之姚姓男子，葉男撞擊後未下車查看，逕行逃離現場，姚男則因頭部骨折破裂，經救護車送醫急救仍因傷重不治，警方獲報後循線追查在1小時逮捕葉男。 

葉男到案後表示，事發當下感覺有撞到東西，但不知道是撞到人才會離開，經實施酒測葉男酒測值為0，全案依過失致死及肇事逃逸罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據了解，警方詢問姚男友人是否有打賭一事，朋友則說當時已喝醉不記得了，還說有叫姚男趕快起來，沒想到隨後就發生車禍。

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