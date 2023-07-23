「海上長城」畫面曝！天使輪貨櫃漂竄　恐成颱風來襲未爆彈

記者吳奕靖／高雄報導

因為帛琉籍貨櫃船「天使（ANGEL）」輪在21日沈沒後造成高屏外海出現大批貨櫃漂流事件，海巡署針對維護航行安全，除了用無人機監控之外，並且每隔一小時就會以中、英文方式來廣播提醒往來船隻注意，而港務公司也動用26艘各式工作船作業，希望能夠在颱風來臨之前，全部清除完畢，不過現在無人機拍攝的海上畫面曝光，感覺就像是「海上長城」。

▲海巡署提供空拍畫面，漂流貨櫃看起來就像是海上長城 。（圖／海巡署提供）

為維護漁民作業及來往船隻安全，海巡署自21日起調派艦隊分署所屬屏東艦、台南艦、澎湖艦及巡護一號船，接續部署於高雄港及屏東、小琉球、鵝巒鼻等風險海域，配合第七及第八巡防區轄內巡防艇，同步24小時以雷達嚴密監控海域船舶動態，適時廣播提醒過往船隻避免進入礙航區域。

▲海巡署提供空拍畫面，漂流貨櫃看起來就像是海上長城 。（圖／海巡署提供）

針對高雄及屏東近岸重要專用漁業區域及生態敏感海域，利用無人機蒐證及即時影像回傳，掌握行貨櫃漂流狀況。持續每小時以SSB及VHF每小時進行中英文航行安全廣播，至今天（23日）06時止，已累計廣播72次，以AIS統計航經商、漁船約390艘，與漁船通聯後轉向計17艘，目前高雄港外航行商漁船均正常運作。

海巡署強調，將持續與高雄港務公司保持密切聯繫，監控貨櫃漂流位置即時提供現場拖吊工作船，並掌握海域情勢及漁、商船航行情形，彈性機動部署艦船艇勤務，避免民眾生命財產受到損害。

▲海巡署提供空拍畫面，漂流貨櫃看起來就像是海上長城 。（圖／海巡署提供）

