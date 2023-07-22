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13歲少女當誘餌抓色狼「反遭性侵」　桃檢分他字案調查

▲桃園市林姓男子去年4月間與認識未久的12歲少女在其住處偷嘗禁果，隔月再度發生性行為，事後遭婦幼隊查獲報請偵辦。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲13歲少女配合警方當誘餌反遭性侵，桃園檢方分「他字案」調查。（示意圖／免費圖庫pxhere） 

記者林彥臣／綜合報導

桃園市13歲少女於2020年間配合警方辦案，願意出面誘捕張姓男子逼迫性交易，未料卻在中壢分局警方監控下，遭張男開車載走，隨後在車上被迫口交得逞。桃園檢方22日證實，已分「他字案」偵辦，將釐清有無不法情形，警方已展開內部調查研議懲處。

桃園市13歲少女於2020年在網路交友軟體認識張姓男網友，雙方以5,000元代價合意性交易，張男誘惑少女自拍裸照供其觀賞，少女自拍後已傳給張男，未料卻是噩夢開始，張男與少女性交易時，少女未依約到場，張男則威嚇少女必須出面性交易，否則將在網路公開裸照，少女心生畏懼下告訴家人，並向中壢分局報案。

▲針對桃園地院宣判葉員犯公務員假借職務上之機會強制等罪案，中壢警方表示尊重司法判決結果。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲少女在中壢分局警方的監控下，遭到張男開車載走，並且性侵得逞。（資料照／記者沈繼昌攝）

少女在警方指示下約張男碰面進行性交易，未料卻在中壢分局警方監控下，被張男開車載走，並在附近路旁車上逼迫少女口交得逞，張男事後將少女載回原地，才被埋伏警方圍捕到案。

由於少女在法院審理時才透露這段案情，桃園地檢署獲悉後，經過公訴檢察官追加起訴法條，桃園地院最後作出判決，判張男8年有期徒刑。

根據《中央社》報導，桃園地檢署22日證實，全案已分他字案偵辦，承辦檢察官會確認相關事實及法律適用，釐清查明有無不法情形。

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