3女灌醉男同事「帶到旅館性侵」！被逮辯：太帥忍不住　案件逆轉了

▲浙江杭州近日被爆料3女性侵男同事的事件，沒想到案件經過調查後真相大逆轉。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

浙江杭州日前傳出一起性侵事件，張姓男子因為長得太帥，被3名女同事灌醉、人還準備被帶到旅館性侵，所幸經過計程車司機的阻止，一場災難才沒有發生。不過，案件經過調查後，真相卻出現逆轉，令人跌破眼鏡。

近日大陸社群軟體微博上出現一段消息，一名張姓男子因為長得太帥，被3名女同事輪流灌醉，接著人被帶到旅館去，差點遭到性侵。

當時3名女子在計程車上討論所需用品，還要求司機先到藥局門口停車，購買藍色小藥丸以後才繼續驅車前往旅館，一路上的說法讓司機感到懷疑，等到將人送達指定地點後，立即報警處理。

後來警方到場時，3名女子已將張男脫光，還在擦洗身體，打算結束後好好品嘗一番，不過因為及時阻止，才沒有發生悲劇。事後3名女子也坦言，是因為「他長得太帥了，我們沒忍住」，才會犯案，更是因此被判拘留、罰款。

▲事實上，真正的案情是因為男子長太帥，被3名醉女強拉上計程車，雙方進而發生扭打。（圖／翻攝微博）



消息引發熱烈討論後，案件真相卻出現逆轉，有知情者出面表示，其實這起事件發生在2018年，當時是一名男子因為長得太帥，被3名喝醉的女子看上，於是3名女子出手，硬要將男子拖上車，雙方進而發生扭打，最後男子在酒吧人員的幫忙下，終於安全脫身，警方獲報到場後，也對這種理由無言以對。不過，真實事件中當中，包含男子在內，4人全被拘留，並非只有3名女子受罰。