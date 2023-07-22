屏東男涉性侵遭羈押「仍當選鄉代」　5萬交保可望補宣誓就職

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

羅姓男子等3人去年底涉及一起性侵案被羈押，其中羅登記參選民代表當選，無法宣示就職；羈押期於7月30日到期後，羅3次向法院聲請具保停止羈押，屏東地院審理，認為雖然羈押原因依然存在，但全案已調查完畢且審結，基於比例原則，准予羅男等3名涉案被告各5萬元交保；羅男3人巳於日前辦理交保，可望保住鄉代資格。

裁定書指出，羅姓男子、朱姓男子及陳姓男子3人，2022年12月底涉嫌共同犯下一起性侵案被送辦，他們否認犯行。檢方聲押禁見獲准。當時羅男當時還登記參選鄉民代，在羈押期間仍當選，卻因遭收押無法宣示就職。

期間，他們分別在第1、2次羈押期滿前，具狀向法院聲請具保停押，先後被法院以3人犯罪嫌疑重大，且有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞，接連駁回聲請；5月30日法官裁定延長羈押2個月，即將在7月30日期滿，他們再次聲請具保停止羈押。

屏東地院審理認為，雖然羅男羈押原因依然存在，但全案證據已調查完畢、審結並定期宣判，權衡比例原則，已無繼續羈押必要，准予羅男等3名被告各5萬元交保，解除禁止接見、通信。3人在停止羈押期間，不得對被害人身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤等行為，3人若未能在7月27日下午4點前提出保證金，則從7月30日起延長羈押2個月。

3人已於法院裁定後翌日由家人辦理交保；依規定，羅男若未能在今年底第2次鄉代定期會開議前宣誓就職，就喪失鄉代資格，如今交保侯傳，可望保住鄉代資格。