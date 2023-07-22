大膽淫狼撿屍泥醉女還留IG！她摩鐵驚醒見保險套袋　崩潰報警

▲高雄吳姓男子看到泥醉正妹想撿屍，向她友人佯稱要送她回家，還和友人互換IG。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄吳姓男子半夜到夜店玩，見剛認識2小時的女子小琳(化名)泥醉，覺得有機可趁，便向她身旁的女友人表示要送小琳回家，還當場和女友人交換IG以取信對方。而後吳男就開車載小琳直奔摩鐵性侵得逞，再趁小琳昏睡時拍拍屁股走人。小琳清醒後驚覺被性侵而報警，高雄地院審理，審酌吳男拿出40萬和小琳和解，依犯乘機性交罪，處2年徒刑。緩刑5年。全案還可上訴。

判決指出，吳男去年7月9日半夜3點到夜店玩樂，認識女子小琳，到了清晨5點吳男打算回家，見小琳已酒醉意識不清，竟起色心，跟小琳同行的女性友人表示他認識小琳，會送她回家，並和女友人互留IG以便連絡，接著就開車把小琳帶到摩鐵性侵，再趁她還沒醒來趕緊走人。小琳清醒後，發現自己身在摩鐵，床頭櫃上還有1個已開封的保險套包裝袋，裡面的保險套不翼而飛，驚覺自己被性侵，報警處理。

全案審理時，吳男最終坦承犯行，並拿出40萬和小琳和解，法官審酌他無前科、素行尚可，且被害人也表示願意給他緩刑機會，依犯乘機性交罪，處2年徒刑。緩刑5年，緩刑期間付保護管束並參加法治教育3場。全案還可上訴。