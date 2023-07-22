　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園單親爸被女兒控家中性侵！二審逆轉「改判無罪」

▲▼性侵,強暴,強姦,家暴 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲桃園一名少女指控父親性侵，還多次伸狼爪，二審改判父親無罪。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

桃園市一名少女小花（化名）日前向教師透露，曾經遭到父親數度性侵，全案引起社會關注，小花的父親也因此被判刑5年6月。不過案經上訴判決發生逆轉，小花的父親被改判無罪。

根據判決書內容，小花去年間曾向學校教師吐露，年幼時期曾遭到父親阿宏（化名）性侵，嚇得老師立即通報，全案也交由司法機關調查。

小花到案後指控，父親曾趁著同床的機會，伸手撫摸她的私處，後來數年間也有類似的侵犯手法，行徑泯滅人性。桃園地院審理後，依照對未滿14歲女子強制猥褻罪，判阿宏5年6個月有期徒刑。

阿宏對此喊冤，提起上訴後辯稱，小花一直以來都是跟母親、奶奶一起睡，他不曾與小花同床過，更不可能利用同床的機會性侵。

▲▼性侵,性騷擾,渣男,色狼,摸大腿,掀裙。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲阿宏表示，女兒一直以來都是與媽媽、奶奶同床，他不曾與女兒一起睡覺過，更不可能利用機會性侵。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

阿宏認為，是因為他與妻子離婚，取得了監護權，小花可能因此心生不滿，認為是他把媽媽趕走，所以才會說出這種話。阿宏同時也懺悔，女兒現在正是敏感的青春期，他沒有顧及對方的心靈狀態，所以才讓愛女留下心結、誤會。

此外，小花對於案件經過，供詞說法不一，被社工詢問時，還會說出「開玩笑、不在乎、隨便」等言詞來因應，因此這些指控是否屬實，並非毫無疑慮。

而在對阿宏測謊的問題中，只有兩項「你有沒有摸這個人尿尿的地方」、「本案你有沒有摸這個人尿尿的地方」，問題十分相似，且難以令人理解其中的差異，況且問題沒有特定具體的時間、地點，難以判斷阿宏是對起訴書記載的4項事實出現情緒波動反應，測謊鑑定的實質客觀可信性，有受到質疑的理由。

桃園高分院認為，測謊的鑑定結果不具有「再現性」，且沒有辦法排除因為受測者的人格特性，或是對測謊問題無法真正了解，而起了不應出現的情緒波動反應，不能排除鑑定結果的不正確性，這起案件當中的測謊鑑定方式，存在令人質疑的不周延缺失，雖然測謊技術可以當作偵查手段、排除或指出偵查方向，但在審判上仍無法作為認定有無犯罪事實的基礎。

因此，桃園高分院撤銷了判決，改判阿宏無罪，全案仍可上訴。

 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」
28歲男一愛愛「就結束了」：對不起
直擊／林依晨遭傳8年婚變現身了！
驚現「夢幻彩虹雲」！絕美天使環高掛天空　罕見畫面曝
開LINE Pay呆站櫃台前超尷尬！神人教一招「2秒就打開」
杜蘇芮「各國機構預報」出爐　專家要4縣市做好準備：萬箭穿心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園單親爸被女兒控家中性侵！二審逆轉「改判無罪」

快訊／13歲少女當誘餌反遭性侵　桃園市警局懲處涉案人員、小隊長

13歲少女當誘餌抓色狼「反遭性侵」　桃檢分他字案調查

天雨路滑！貨車失控撞落護欄　險翻落25公尺捷運軌道

全台最大「絨毛旗艦館」！假日擠進8千人　急關門消化人潮

闖拖吊場開走違規車　拖行保全滿身傷...莽男下場慘了！

海軍新兵滅火器猛K班長　原因曝：悔過書寫3遍「還被嫌字太潦草」

搭電梯成獵物！恐怖男闖進房噁吻強脫褲　辣妹光腳逃7樓求救

快訊／新北三重驚傳命案！　男陳屍計程車…身上多處屍斑

女未繫安全帶...被搜出毒即溶包　「胸部不正常隆起」這裡也有藏

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

桃園單親爸被女兒控家中性侵！二審逆轉「改判無罪」

快訊／13歲少女當誘餌反遭性侵　桃園市警局懲處涉案人員、小隊長

13歲少女當誘餌抓色狼「反遭性侵」　桃檢分他字案調查

天雨路滑！貨車失控撞落護欄　險翻落25公尺捷運軌道

全台最大「絨毛旗艦館」！假日擠進8千人　急關門消化人潮

闖拖吊場開走違規車　拖行保全滿身傷...莽男下場慘了！

海軍新兵滅火器猛K班長　原因曝：悔過書寫3遍「還被嫌字太潦草」

搭電梯成獵物！恐怖男闖進房噁吻強脫褲　辣妹光腳逃7樓求救

快訊／新北三重驚傳命案！　男陳屍計程車…身上多處屍斑

女未繫安全帶...被搜出毒即溶包　「胸部不正常隆起」這裡也有藏

新北金山模範父親公開表揚　區長劉昌松為超人爸爸掛背帶

趙正平20歲「在酒店上班」舊照曝！殺氣太重被誤會混黑道

丁國琳曝貼臉近照「真實膚況現形」！　水煮蛋肌看傻網：真有60？

神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」　定罪將支付天價賠償金

直擊／林依晨遭瞎傳8年婚變現身了！　甜蜜合體老公玩自拍

鋼龍9勝居勝投王、兄弟兩度滿壘殘壘　味全5比3獲勝

單身太久…28歲男一愛愛「就結束了」：對不起

連靜雯疫情關在家有點肉！跨界皮拉提斯「3個月發狠鏟肉6KG」

新北農會齊聚三峽切磋桌球　享在地消暑聖品納涼三寶

新北遏止大型車違規大執法　林口警加強稽查取締不停歇

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

社會熱門新聞

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

政大女家屬招魂　擲筊2次才成功

即／3機車擦撞　波及300萬BMW休旅車

色保全潛民宅性侵女住戶！她反抗鼻梁被打斷

玩水須簽切結書挨轟！頭城泳池無限期休園

擁衝鋒槍步槍「子彈1萬4千發」男慘了

八大女遭火鍋潑頭毀容　3男女起訴

即／桃源谷女駕駛連人帶車墜1樓高邊坡　命危搶救中

寫悔過書被嫌字草　新兵滅火器K班長

氣女友上他車！酒客遭「魚叉穿肺」慘死

驚悚瞬間曝！機車遭左轉奧迪撞噴20m

即／三重驚傳命案！男子陳屍計程車

更多熱門

相關新聞

13歲少女當誘餌反遭性侵　桃檢分他字案調查

13歲少女當誘餌反遭性侵　桃檢分他字案調查

桃園市13歲少女於2020年間配合警方辦案，願意出面誘捕張姓男子逼迫性交易，未料卻在警方監控下，遭張男開車載走，隨後在車上被迫口交得逞。桃園檢方22日證實，已分「他字案」偵辦，將釐清有無不法情形，警方已展開內部調查研議懲處。

恐怖男闖屋噁吻強脫褲　辣妹光腳奔逃求救

恐怖男闖屋噁吻強脫褲　辣妹光腳奔逃求救

撿屍泥醉女還留IG！大膽淫狼慘了

撿屍泥醉女還留IG！大膽淫狼慘了

驚悚瞬間曝！機車遭左轉奧迪撞噴20m

驚悚瞬間曝！機車遭左轉奧迪撞噴20m

獨／奧迪男撞噴機車「友叫小黃落跑」

獨／奧迪男撞噴機車「友叫小黃落跑」

關鍵字：

桃園性侵單親強制猥褻

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊爆A咖男星「未婚生子」！1提示太明顯

魔獸爆「強迫男網友3P」遭起訴！

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

「魔獸」爆Me too！　男網友控：強迫3P被硬上

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖　12字吐心聲

1打1帶2月兒搭飛機崩潰！「大咖男神伸援手」　

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

台大咖女星人設翻車！「賣悲慘身世」被爸拆穿

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

連三周被問怎麼沒來？闆娘誠實一句話超爆笑

女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！

更多

最夯影音

更多
被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典
伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面