桃園單親爸被女兒控家中性侵！二審逆轉「改判無罪」

▲桃園一名少女指控父親性侵，還多次伸狼爪，二審改判父親無罪。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者柯振中／綜合報導

桃園市一名少女小花（化名）日前向教師透露，曾經遭到父親數度性侵，全案引起社會關注，小花的父親也因此被判刑5年6月。不過案經上訴判決發生逆轉，小花的父親被改判無罪。

根據判決書內容，小花去年間曾向學校教師吐露，年幼時期曾遭到父親阿宏（化名）性侵，嚇得老師立即通報，全案也交由司法機關調查。

小花到案後指控，父親曾趁著同床的機會，伸手撫摸她的私處，後來數年間也有類似的侵犯手法，行徑泯滅人性。桃園地院審理後，依照對未滿14歲女子強制猥褻罪，判阿宏5年6個月有期徒刑。

阿宏對此喊冤，提起上訴後辯稱，小花一直以來都是跟母親、奶奶一起睡，他不曾與小花同床過，更不可能利用同床的機會性侵。

▲阿宏表示，女兒一直以來都是與媽媽、奶奶同床，他不曾與女兒一起睡覺過，更不可能利用機會性侵。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



阿宏認為，是因為他與妻子離婚，取得了監護權，小花可能因此心生不滿，認為是他把媽媽趕走，所以才會說出這種話。阿宏同時也懺悔，女兒現在正是敏感的青春期，他沒有顧及對方的心靈狀態，所以才讓愛女留下心結、誤會。

此外，小花對於案件經過，供詞說法不一，被社工詢問時，還會說出「開玩笑、不在乎、隨便」等言詞來因應，因此這些指控是否屬實，並非毫無疑慮。

而在對阿宏測謊的問題中，只有兩項「你有沒有摸這個人尿尿的地方」、「本案你有沒有摸這個人尿尿的地方」，問題十分相似，且難以令人理解其中的差異，況且問題沒有特定具體的時間、地點，難以判斷阿宏是對起訴書記載的4項事實出現情緒波動反應，測謊鑑定的實質客觀可信性，有受到質疑的理由。

桃園高分院認為，測謊的鑑定結果不具有「再現性」，且沒有辦法排除因為受測者的人格特性，或是對測謊問題無法真正了解，而起了不應出現的情緒波動反應，不能排除鑑定結果的不正確性，這起案件當中的測謊鑑定方式，存在令人質疑的不周延缺失，雖然測謊技術可以當作偵查手段、排除或指出偵查方向，但在審判上仍無法作為認定有無犯罪事實的基礎。

因此，桃園高分院撤銷了判決，改判阿宏無罪，全案仍可上訴。