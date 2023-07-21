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北流1.9億工程欠款爭議　北市府、民眾黨再掀口水戰

▲▼南港軟體園區,南港經貿園區,南港金融園區,南港展覽館,台北流行音樂中心,世界明珠,豪宅,南港山。（圖／記者姜國輝攝）

▲台北流行音樂中心。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳家祥／台北報導

台北流行音樂中心1.9億工程款未結，引發爭議，台北市政府發言人殷偉日前質疑「柯市府任內為何不付清」，民眾黨北市議會黨團副主任吳怡萱反擊，蔣萬安市長才剛公開承諾「會以市民權益為優先考量，圓滿解決」，卻又派出發言人殷偉攻擊前朝，籲蔣市府不要玩兩面手法。對此，殷偉再回，民眾黨黨團有回應的壓力可以理解，但是請先做到言行一致、立場一致，否則很難理性討論。

吳怡萱指出，根據蔣市府自己提供的資料中顯示，去年一整年柯市府不斷與文化部透過「行文溝通」短絀金額及資料說明，直到今年7月11日，文化部才正式回函台北市政府「不另編列經費支應」，顯見殷偉「沒做功課」就貿然發言，實在讓人懷疑蔣萬安市長是否真正想為民爭取權益，還是上任半年多至今對公文往來作業不熟悉，難道還要我們幫忙開市政補習班嗎?

吳怡萱再次重申，台北流行音樂中心是文化部計畫、地方經營，歷經13位行政院長、12位文化部長、3位台北市長，到現在時間長達15年，監察院也曾經糾正行政院、文化部和台北市政府執行效率不彰，柯文哲前市長在任內積極處理，才能讓北流風光開幕，否則會一再流標。她也呼籲，請蔣萬安市長履行承諾，繼續與中央爭取經費，讓事件圓滿落幕。

對此，殷瑋表示，只要解釋柯前市長受訪時的內容，實際上有沒有做到就可以了。畢竟柯前市長昨天受訪的原文是，「我們都是很clear cut（媒體譯為乾脆），好協調完，這筆錢給你，同意不同意，廠商同意了，就這樣解決掉，你中央給不給都不理他啦！」聽完這一段，再對照柯前市府的實際作為，民眾很難沒有疑問：去年調解成立之後，到柯前市長離任之前的8個月時間，有「clear cut（乾脆）」、「就這樣解決掉」嗎？有「市府趕快付一付」嗎？柯前市長的立場，竟然不是依協議向中央爭取，令人遺憾。

殷瑋說，幫大家補習一下，在去年8月文化局發文給文化部檢送履約爭議款項目說明資料之後，市府公務員長時間被中央已讀不回，請問當時的市長及其團隊做了什麼？去年9月有行文跟文化部溝通嗎？10月有嗎？11月有嗎？真的有「不斷溝通」嗎？是不是等到快離任了，才急忙在12月再次行文？同時間是不是不斷在累積利息？

殷瑋強調，文化部是洽辦機關，台北市是代辦機關，這一點很清楚；蔣市府團隊上任以來，也一向堅持面對問題、解決問題的原則，文化局與前後兩任的文化部長都努力溝通。接下來，一定以市民權益為優先考量，持續努力，尋求最合理的解決之道。

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