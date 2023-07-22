　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮台9線、台8線肇事熱點！　交通大隊暑假加強取締

▲▼花蓮台9線、台8線均為肇事熱點，新城警暑假實施不定時、不定點稽查勤務。（圖／新城警分局提供，下同）

▲▼花蓮台9線、台8線均為肇事熱點，新城警暑假實施不定時、不定點稽查勤務。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

七星潭、太魯閣等國際知名景點，7月以來暑假期間遊客顯著增加，考量外地駕駛對道路狀況不熟悉，加以主要道路台9線道路筆直、台8線道路狹彎，均為發生交通事故的熱點，為了維護用路人安全花蓮縣警察局新城分局與交通警察隊不定時、不定點執行交通稽查勤務，加強攔檢取締違規車輛及駕駛人，以有效減少事故的發生。

新城警分局表示，由於台8線、台9線為南北、東西往返的主要道路，民眾來花蓮需行經台8或台9線，為保障用路人的安全，分局與交通警察隊不定時、不定點編排交通稽查勤務，防止民眾因違規而造成交通事故。

▲▼花蓮台9線、台8線均為肇事熱點，新城警暑假實施不定時、不定點稽查勤務。（圖／新城警分局提供，下同）

另外針對台9線警方也加強大型車稽查，檢查車輛規格設備有無符合規定或其他違規行為，由於日前富世村治安座談會村民提出，行經台8線、台9線時，時常看到地上有掉落的水泥及砂石，已嚴重影響用路安全，為此員警也特別檢查大型車有無滲漏、載運貨物有無確實捆紮、覆蓋，此次稽查共計取締2件載運砂石帆布未嚴密覆蓋。

新城警分局長吳思翰表示，轄區台8線道路位於山區，道路彎曲且路幅較狹小，提醒用路人小心慢行，隨時注意周遭狀況，以保障自身及他人安全，轄區台9線則是道路筆直且平坦，民眾常因車速過快剎車不及而撞上前方車輛。

新城警方再次呼籲民眾，行經台9線切勿超速，並注意車前狀況，警方也將不定時編排測速照相，以確保大家的用路安全，另外針對大車部分，提醒駕駛出門前請確實檢查車輛，查看車輪胎紋、胎壓有無正常，其他設備是否有無故障情事，若有異狀請趕緊修理，切勿上路，以防止意外的發生。
 

ET快訊
「神秘毒氣包」寄往南韓　中華郵政暫停寄件
打敗全球奪冠！　台灣人遊日本「驚人數據曝」
9千噸垃圾清不完　埔里清潔隊「快要被淹沒」！驚人畫面曝光
快訊／1200元擴大發放！　增至150萬人
快訊／新北女倒車墜落山坡　宣告不治！
南韓憲政史頭一遭！　總統岳母慘被「當庭羈押」倒地痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

海上賞星及最大滿月！　海洋月光賞星船5班次...7／24起啟航

花蓮台9線、台8線肇事熱點！　交通大隊暑假加強取締

回到南島故鄉！原住民族聯合豐年節熱鬧登場　多國團體出席參與

日本友誼市長騎自行車　享受台南安平風光

桃園阿北遇「假同事真詐財」　員警一開視訊對方秒掛

屏東里港警監環聯合取締噪音車　今年已告發618件

元智大學偏鄉服務列車　榮獲2023台灣永續行動獎

半年救護救回5人火場救出3人　南消之友會第三辦事處頒發獎勵金

熱心公益不後人　台南市不動產開發商業同業公會捐贈小型水箱車

機捷8車站國際「話」　7／24起增日、韓兩國語

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

政大女家屬公車站哀戚招魂　母抱玩偶狗...擲筊2次才成功

海上賞星及最大滿月！　海洋月光賞星船5班次...7／24起啟航

花蓮台9線、台8線肇事熱點！　交通大隊暑假加強取締

回到南島故鄉！原住民族聯合豐年節熱鬧登場　多國團體出席參與

日本友誼市長騎自行車　享受台南安平風光

桃園阿北遇「假同事真詐財」　員警一開視訊對方秒掛

屏東里港警監環聯合取締噪音車　今年已告發618件

元智大學偏鄉服務列車　榮獲2023台灣永續行動獎

半年救護救回5人火場救出3人　南消之友會第三辦事處頒發獎勵金

熱心公益不後人　台南市不動產開發商業同業公會捐贈小型水箱車

機捷8車站國際「話」　7／24起增日、韓兩國語

泰山變更登記通過　負責人改為劉偉龍

小學生過馬路先舉手！還向駕駛鞠躬敬禮　台東國小交通安全現場教學

CPTPP入會機密文件外洩　鄭文燦：有認知作戰可能

南韓毒氣包來自中國「貨轉郵」　中華郵政暫停寄件！不排除罰15萬

2男遭警圍捕「蜘蛛爬躲14樓」婦人嚇壞狂叫　多吃一條罪

韓團來台掛病號！　他扁桃腺炎「缺席2天活動」

窗型冷氣「耐操又便宜」怎會沒落？過來人曝3問題：無法忍受

「大聯盟級」新洋投來台霸氣宣言：為兄弟贏得三連霸

日本遊客中「台灣人最會買」！砸384億打敗全球奪冠　驚人數據曝

洪都拉斯《地獄》開遊覽車翻覆　痛哭告別女兒撕心裂肺：快要說不出話

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

地方熱門新聞

台南市不動產開發商業同業公會捐贈小型水箱車

機捷8車站國際「話」　7/24起增日、韓語

夏天炙熱…毛小孩出門回家後喘不停！新北動保處獸醫來解惑

回饋社會造福鄉梓！他捐105萬救災器材　新北消防局長直呼感謝

高雄港點吃到飽還能「夾美食」　40童獲邀享用嗨翻

桃竹苗分署產投方案　助「銲」將覓高薪

高雄餐飲工會成立一甲子　目標會員突破3萬人

大批貨櫃恐南漂外海　屏東緊急啟動5措施

複製桃園市長選舉逆轉勝　2024下架民進黨

南消之友會第三辦事處頒發獎勵金

相揪來「大溪大禧」關公慶生趴　享住宿優惠

2023新屋愛迪達羽球錦標賽　廣增新屋能見度

台中工發基金年虧損逾8000萬恐破產

日本友誼市長騎自行車享受安平風光

更多熱門

相關新聞

里港警監環取締噪音車　6/30起違反罰6千元

里港警監環取締噪音車　6/30起違反罰6千元

里港警分局為遏止不當改裝汽機車橫行道路，於21日晚間20-24時再度結合環保局、監理站等單位，以專業的噪音偵測儀器，在台3線九如交流道路口，針對汽機車改裝排氣管、車燈、危險駕車及酒後駕車等違規行為，執行「監、環、警」聯合稽查及取締酒駕勤務，展現執法力度與強度，避免九如地區有改裝噪音車輛再現聚集情形發生。

屏警暑假擴大取締危險駕駛　已開單告發58件

屏警暑假擴大取締危險駕駛　已開單告發58件

台南最強測速桿！　半年取締7741案

台南最強測速桿！　半年取締7741案

當自己救護車！小貨車「囂張逼車」闖紅燈

當自己救護車！小貨車「囂張逼車」闖紅燈

潮州警強力取締砂石車違規　今年開出63單罰單

潮州警強力取締砂石車違規　今年開出63單罰單

關鍵字：

台9線台8線肇事熱點新城交通大隊暑期取締違規

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊爆A咖男星「未婚生子」！1提示太明顯

「魔獸」爆Me too！　男網友控：強迫3P被硬上

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

魔獸爆「強迫男網友3P」遭起訴！

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖　12字吐心聲

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！

網紅深蹲被槓鈴壓斷頸　頭部前推身亡

高鐵自由座　她坐5分鐘就遭人驅趕

即／台南「大雷雨夜襲」5區發1級淹水警戒

更多

最夯影音

更多
被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典
被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面