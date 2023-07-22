花蓮台9線、台8線肇事熱點！　交通大隊暑假加強取締

▲▼花蓮台9線、台8線均為肇事熱點，新城警暑假實施不定時、不定點稽查勤務。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

七星潭、太魯閣等國際知名景點，7月以來暑假期間遊客顯著增加，考量外地駕駛對道路狀況不熟悉，加以主要道路台9線道路筆直、台8線道路狹彎，均為發生交通事故的熱點，為了維護用路人安全花蓮縣警察局新城分局與交通警察隊不定時、不定點執行交通稽查勤務，加強攔檢取締違規車輛及駕駛人，以有效減少事故的發生。



新城警分局表示，由於台8線、台9線為南北、東西往返的主要道路，民眾來花蓮需行經台8或台9線，為保障用路人的安全，分局與交通警察隊不定時、不定點編排交通稽查勤務，防止民眾因違規而造成交通事故。

另外針對台9線警方也加強大型車稽查，檢查車輛規格設備有無符合規定或其他違規行為，由於日前富世村治安座談會村民提出，行經台8線、台9線時，時常看到地上有掉落的水泥及砂石，已嚴重影響用路安全，為此員警也特別檢查大型車有無滲漏、載運貨物有無確實捆紮、覆蓋，此次稽查共計取締2件載運砂石帆布未嚴密覆蓋。



新城警分局長吳思翰表示，轄區台8線道路位於山區，道路彎曲且路幅較狹小，提醒用路人小心慢行，隨時注意周遭狀況，以保障自身及他人安全，轄區台9線則是道路筆直且平坦，民眾常因車速過快剎車不及而撞上前方車輛。

新城警方再次呼籲民眾，行經台9線切勿超速，並注意車前狀況，警方也將不定時編排測速照相，以確保大家的用路安全，另外針對大車部分，提醒駕駛出門前請確實檢查車輛，查看車輪胎紋、胎壓有無正常，其他設備是否有無故障情事，若有異狀請趕緊修理，切勿上路，以防止意外的發生。

