當自己是救護車！貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」下場曝

▲一輛小貨車被直擊在路上囂張逼車，飆罵騎士「蕭查某」後闖紅燈迴轉。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

當自己救護車？高雄一輛小貨車17日行經左營華夏路與重上街口，小貨車駕駛為了闖紅燈迴轉，竟對一旁女騎士按喇叭逼車，要求她越線讓開，還脫口怒罵「蕭查某！X！」高雄警方表示，該貨車已明顯違反道交條例，將依法逕行舉發，可處2700元至4000元罰鍰。

根據網路流傳的影片內容，17日上午8時43分許，一輛小貨車「當自己是救護車」，當時明明是紅燈狀態，但小貨車駕駛竟對一旁的女騎士按喇叭逼車，害得女騎士只好越線讓開，沒想到該駕駛還脫口飆國罵「蕭查某！X！」才駛離。

警方經查，案發地點在左營區華夏路與重上街口，並未接獲民眾報案，不過經檢視影片內容，該貨車已明顯違反道路交通處罰條例第53條第1項「汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，小型車輛處2700元至4000元罰鍰」規定，將依法逕行舉發。

▲警方表示，該貨車已明顯違反道交條例，將依法逕行舉發，可處2700元至4000元罰鍰。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對影片中貨車司機辱罵機車騎士一事，警方表示，因公然侮辱屬告訴乃論案，分局已主動聯繫機車騎士丁小姐，詢問是否提告，不過丁小姐表示，因沒聽見司機說什麼，所以並不在意，不願提告。

左營分局呼籲駕駛人駕駛汽機車，遵守道路上各項標誌及號誌的規定，尤其是行經路口時，務必遵守號誌指示行駛，以免造成其他用路人之危險。