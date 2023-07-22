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屏東里港警監環聯合取締噪音車　今年已告發618件

▲里港警分局會同監理站、環保局取締改裝車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局會同監理站、環保局取締改裝車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局為遏止不當改裝汽機車橫行道路，於21日晚間20-24時再度結合環保局、監理站等單位，以專業的噪音偵測儀器，在台3線九如交流道路口，針對汽機車改裝排氣管、車燈、危險駕車及酒後駕車等違規行為，執行「監、環、警」聯合稽查及取締酒駕勤務，展現執法力度與強度，避免九如地區有改裝噪音車輛再現聚集情形發生。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲里港警分局會同監理站、環保局取締改裝車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

為改善行駛中車輛產生的噪音問題，中央環保法規裁罰基準有法令上的變革，自今年6月30日起修正違反《噪音管制法案件裁罰基準》，汽機車噪音有違反公告妨害他人生活安寧之行為時，首次違反罰3000元加倍裁罰至6000元，累犯將持續加倍裁罰直至上限30000元，經攔查檢測超過噪音管制標準者直接裁罰最高金額3600元。

里港警分局統計，今年迄今，已取締告發618件汽機車改裝案，其中三地門所於三德檢查哨通報噪音就有324件，超過取締件數一半，取締績效名列前芧。

里港警分局分局長何明祥表示，警方結合環保局、監理站組成聯合稽查勤務將持續不間斷地展現警方掃蕩改裝車、喝止飆車歪風的決心，另對於轄區內易生酒駕及危險駕車之路段，也將機動性編排測速照相及取締酒後駕車勤務，以維護用路人安全及社區安寧。

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