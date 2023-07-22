大暑巧遇一年一度天貺節！3供品「求財求運」旺到年底　男女忌1事

▲大暑又逢一年一度天貺節，3供品「求財求運」旺到年底。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

今年7月23日即將迎來二十四節氣中最炎熱的「大暑」，民俗專家謝沅瑾表示，大暑天氣酷熱，不宜長時間待在戶外，也建議不要在這天行房，很容易損耗身體精力。同時23日也是一年一度的「天貺節」，民眾可以將衣服、被單拿到太陽下曝曬，除去霉運及病運，曬書籍、印章也可以開事業及財運。

民俗專家謝沅瑾表示，大暑這一天雖然很熱，但也因為如此炎熱，才能代表四時的運轉，顯示氣候的調節是正常，傳統上也有許多形容大暑的俗諺，像是「大暑要熱透，才有好年冬」、「大暑熱不透，大水風颱到」等，均在說明大暑時節氣候要夠熱，才表示天氣正常，作物能順利生長，豐收也就可以期待了。

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謝沅瑾還說，大暑（23日）過後一直到秋季前，不宜食用過於燥熱、易上火的食物，且不宜長時間待在戶外容易中暑，而大暑這一天節氣陽氣濃郁，讓人體血氣流通旺盛，也往往是一年中最酷熱的天氣，男女應避免避免行房，否則很容易損耗身體精力。

▲謝沅瑾建議可以準備米糕、壽麵、龍眼等3種供品祭拜，加強下半年的運勢。（圖／翻攝自pixabay）

7月23日也是農曆六月初六，是一年一度的天貺節，又稱開天門。民俗專家柯柏成分享，「貺」字就是指賜給、贈予的意思，就是上天賜予的節日，這一天傳說是玉皇大帝開啟天門（南天門），親自巡視凡間的日子，也是轉運、降福的日子，因此建議可以前往主祀玉皇大帝的寺廟進行祈福。

柯柏成表示，天貺節也被稱為「曬經節」，傳說唐三藏西天取經回國的路程上，部分經書掉到河裡面弄濕，為了去除經書的濕氣，只好在岸邊曬乾，後來宮中得知後，也派人在這天曬書、掛曬龍袍，進而引起民間效仿流傳至今，這一天大家可以將衣服、被單拿到太陽下曝曬，除去霉運及病運。

「天貺節」由於是玉皇大帝巡視凡間的日子，這一天非常適合求財求壽、補運、補財庫時，都會特別有效，甚至是求開恩與特赦，只要夠誠心，都能得到玉皇大帝的開恩加持。至於要準備什麼供品呢，謝沅瑾建議可以準備米糕、壽麵、龍眼等3種供品祭拜，加強下半年的運勢，旺到年底。