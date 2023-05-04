武財神生日「補財庫」最佳時機！達人教求財撇步

▲不少信眾會在財神聖誕拜財神補財庫。（示意圖／記者陳宏瑞攝）



記者隋昊志／綜合報導

5月4日適逢農曆3月15日，正是「武財神」趙公明聖誕，也是祈求財運亨通、事業順利，「補財庫」的好時機。台北霞海城隍廟第七代子孫、網紅486先生表示，補庫有「防漏」、「止漏」之意，要先止漏才求進庫，免得白費力氣。

相傳五路武財神聖誕是拜財神最靈驗的日子，身為台北霞海城隍廟第七代子孫的486先生，對各種道教習俗儀式都相當熟悉，也分享「補財庫」的方法，像是祭改、求元辰、收魂送煞，一般以家中經濟支柱者為主，若為雙薪家庭，則先生和太太都可以做。

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486先生表示，想要拜「武財神」，供品可準備水果、甜食、三牲，但千萬要避免用蘋果和蓮霧，因為這兩者分別有「貧」的諧音和中空漏財之意。金紙部分則是準備刈金、壽金、五路財神金。建議民眾在前往宮廟補財庫前，先將姓名、性別、農曆出生年月日、住家地址、電話寫在紙上，到現場直接交給道長或工作人員，避免寫束文時筆誤。

486先生指出，如果無暇在特定日期前往宮廟，請符也是一種方式。道教有「五路財神符」，平時配戴在身上、放錢包或隨身包包，或擺家中財位都可以，遇到財神廟可過爐加持，只要不碰到水，就能父傳子、子傳孫，代代相傳。