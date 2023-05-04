　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

武財神生日「補財庫」最佳時機！達人教求財撇步

▲▼拜財神補財庫 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲不少信眾會在財神聖誕拜財神補財庫。（示意圖／記者陳宏瑞攝）

記者隋昊志／綜合報導

5月4日適逢農曆3月15日，正是「武財神」趙公明聖誕，也是祈求財運亨通、事業順利，「補財庫」的好時機。台北霞海城隍廟第七代子孫、網紅486先生表示，補庫有「防漏」、「止漏」之意，要先止漏才求進庫，免得白費力氣。

相傳五路武財神聖誕是拜財神最靈驗的日子，身為台北霞海城隍廟第七代子孫的486先生，對各種道教習俗儀式都相當熟悉，也分享「補財庫」的方法，像是祭改、求元辰、收魂送煞，一般以家中經濟支柱者為主，若為雙薪家庭，則先生和太太都可以做。

[廣告]請繼續往下閱讀...

486先生表示，想要拜「武財神」，供品可準備水果、甜食、三牲，但千萬要避免用蘋果和蓮霧，因為這兩者分別有「貧」的諧音和中空漏財之意。金紙部分則是準備刈金、壽金、五路財神金。建議民眾在前往宮廟補財庫前，先將姓名、性別、農曆出生年月日、住家地址、電話寫在紙上，到現場直接交給道長或工作人員，避免寫束文時筆誤。

486先生指出，如果無暇在特定日期前往宮廟，請符也是一種方式。道教有「五路財神符」，平時配戴在身上、放錢包或隨身包包，或擺家中財位都可以，遇到財神廟可過爐加持，只要不碰到水，就能父傳子、子傳孫，代代相傳。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
俄控烏克蘭「行刺普丁」　基輔回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

武財神生日「補財庫」最佳時機！達人教求財撇步

雙星逆行5星座成「受災大戶」　第1名健康恐亮紅燈

一堆店撐過疫情「現在開始狂倒」　眾人點名3原因：早收還少虧一點

漁港點300元生魚片！他見整盤「0油花鮭魚」崩潰：什麼東西

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議　網刷整排：勸你少管閒事

于美人喊委屈也是和平！苦苓嘆「邪惡的幫兇」：屈辱後還是得戰爭

「雙主菜便當」只賣50引爆瘋搶　老闆曝背後原因讓一票人怒了

企鵝妹收到「苗栗國通行證」　粉絲認真解釋：這可以幫助你入境

企鵝妹旅程中「哭了」崩潰喊話：被當作猴子看待　這越線了！

外送員曬稅單曝「驚人年收入」！同行細算跪了：也太強

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

鑰匙被師傅誤封牆壁裡　他傻眼摧毀鑿洞取回XD

武財神生日「補財庫」最佳時機！達人教求財撇步

雙星逆行5星座成「受災大戶」　第1名健康恐亮紅燈

一堆店撐過疫情「現在開始狂倒」　眾人點名3原因：早收還少虧一點

漁港點300元生魚片！他見整盤「0油花鮭魚」崩潰：什麼東西

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議　網刷整排：勸你少管閒事

于美人喊委屈也是和平！苦苓嘆「邪惡的幫兇」：屈辱後還是得戰爭

「雙主菜便當」只賣50引爆瘋搶　老闆曝背後原因讓一票人怒了

企鵝妹收到「苗栗國通行證」　粉絲認真解釋：這可以幫助你入境

企鵝妹旅程中「哭了」崩潰喊話：被當作猴子看待　這越線了！

外送員曬稅單曝「驚人年收入」！同行細算跪了：也太強

華郵：布林肯希望重新安排今年「訪問中國」

快訊／美國聯準會宣布「升息1碼」　16年來利率新高

林楚茵指控新光金「財團操控媒體」　李紀珠律師5大聲明回應

德國募兵廣告詞「再次展示力量」　引發兩派網友論戰

武財神生日「補財庫」最佳時機！達人教求財撇步

2023必買神級抗老新品！香奈兒新系列逆齡修護霜、英草社人蔘精華太療癒

雙星逆行5星座成「受災大戶」　第1名健康恐亮紅燈

寵物展辦「肥貓大賽」！14隻圓滾滾上台　產屎官看顏色泛橘笑了

一堆店撐過疫情「現在開始狂倒」　眾人點名3原因：早收還少虧一點

台積電赴德國有譜？　外媒爆：砸3729億元設廠

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

生活熱門新聞

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

宜蘭雙主菜便當50　原因讓網怒了

外送員曬稅單曝驚人年收！同行細算跪了

企鵝妹哭了：被當作猴子看待　越線了！

首波梅雨鋒面雨勢猛　發綠雨區擴大

汽油車排氣檢驗放寬！車齡8年↑「每2年驗一次」7／1實施

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

兒站起後又跌倒　9秒影片媽看100遍「誰在拉他？」

根本沒3P！企鵝妹「純潔度測驗」真實性史曝

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

13人吃海鮮噴4萬1！內行人說話了

「全聯6元神物」必囤貨　千人激推：孩超愛吃

漁港點300元生魚片！他見「鮭魚0油花」崩潰

更多熱門

相關新聞

財神爺明聖誕！想發財沒先拜「祂」恐沒效果

財神爺明聖誕！想發財沒先拜「祂」恐沒效果

農曆3月15日是「武財神」趙公明聖誕，許多信眾都會藉著祝壽向財神爺求財，但其實同天生日的神祇不只財神爺，保生大帝也是同天生。對此，民俗專家廖大乙表示，如果想求財可千萬別忘了先拜祂，才能健康又發財。

武財神生日！　出現「5大徵兆」要發了

武財神生日！　出現「5大徵兆」要發了

玄天上帝生日！快做「3件事+拜3水果」賺到手軟

玄天上帝生日！快做「3件事+拜3水果」賺到手軟

清明節2吉時求財最靈！命理師曝「12生肖招財術」

清明節2吉時求財最靈！命理師曝「12生肖招財術」

婦嗆丈夫不做愛提離婚官司　二審准離

婦嗆丈夫不做愛提離婚官司　二審准離

關鍵字：

武財神聖誕補財庫趙公明補庫供品求財

讀者迴響

熱門新聞

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

震撼！金曲歌王認「秘密離婚20年」

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

孫安佐驚爆分手4年女友！

宜蘭雙主菜便當50　原因讓網怒了

KAI突宣佈下周入伍！緊急從軍原因曝　他直播淚崩

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

孫鵬昔日不喊孫安佐女友「媳婦」原因曝光

外送員曬稅單曝驚人年收！同行細算跪了

Nike經典鞋打4折

Joeman「照顧女友很多開銷」原因超暖！

雷／《一家團圓》收官！他婚禮上「改娶伴娘」全劇終　PTT評價一面倒

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面