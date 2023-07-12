一年一次「天貺節」要來了　開運方法曝

▲「大暑」天氣十分炎熱。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

一年一度「天貺節」要來了！民俗專家柯柏成分享，今年24節氣的「大暑」在7/23上午9點50分15秒交節氣，因閏二月關係，同一天農曆六月初六就遇上「天貺（音同況）節」；這天傳說玉皇大帝開啟天門，親自巡視凡間，因此建議可前往主祀玉皇大帝的寺廟祈福。

柯柏成在臉書說，萬事皆吉的「天赦日」一年大概有5、6天，天貺節就只有每年一次的六月初六，這是屬於道家的節日，古代會把重日作為特定的節日以方便民眾，例如正月初一過年，二月初二龍抬頭，三月初三上巳節，五月初五端午節，七月初七情人節，九月初九重陽節。

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柯柏成表示，六月初六的天貺節上古傳說是大禹的生日，但這比較沒有史料根據，最早是北宋時期宋真宗趙恒開始確定的這個節日，古代有幾次泰山封禪的祭祀活動，從秦始皇起到乾隆為止，只有12位帝王進行過泰山封禪（武則天進行的封禪為嵩山因此不計在內），宋真宗在這一天號稱上天賜了一本天書，並在泰山的岱廟建造了一座「天貺殿」，這個節日便這樣確定下來。

▼民眾外出要多補充水分、注意防曬。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



柯柏成指出，從字義上來解釋說明，「貺」字就是指賜給、贈予的意思，就是指是上天賜給、贈予的節日，這一天傳說玉皇大帝開啟天門（南天門），親自巡視凡間，因此建議可以前往主祀玉皇大帝的寺廟進行祈福，當然絕不能做非法的事情，肯定會事跡敗露。

柯柏成提到，這個節日也被稱為「曬經節」，傳說唐三藏西天取經回國的路程上，部分經書掉到河裡面弄濕，只好在岸邊曬乾；《西遊記》上是說，唐僧三人回國途中經通天河，由一隻老烏龜幫忙揹著過河，但是唐僧忘了先前去天竺時和老烏龜的約定，老烏龜一怒之下把經書掀翻到河裡，眾人幫忙撿拾後曬乾，這一天正是六月初六。

柯柏成說，因此這一天如果不方便上寺廟祈福的朋友，可以將自己的衣服被單拿到太陽下曝曬，用正陽氣洗淨霉運及病運；依照《易經》的十二消息卦，這個節氣起就進入了天山遯卦，說實在的非常對應的上節氣狀況，因天氣炎熱，能逃遁就盡量逃遁，火辣的太陽下要多注意健康狀況，避免在炙熱陽光下活動太久。