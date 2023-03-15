丈夫8年不做愛嗆「我有賞你一頓飯就不錯了」！供品不豐還被罰跪

▲婦人嗆丈夫8年不做愛，二審判准離婚。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP提供）

記者吳銘峯／台北報導

新北市劉姓婦人結婚後與婆婆同住，引發婆媳問題，婆婆曾因過年祭祖供品不豐盛，逼婦人在親戚面前罰跪20分鐘；婦人也因丈夫忙碌，婚後8年沒有性生活，丈夫還嗆她「我有賞你一頓飯就不錯了」！婦人訴請離婚，一審未准，上訴二審後，高等法院改判准離婚。

婦人起訴指出，與丈夫2013年2月間結婚，婚後與婆婆同住，但出現婆媳問題。婆婆曾在2019年過年期間，因為過年祭祖供品不豐盛，斥責婦人對夫家祖先不敬，丈夫就當著眾親友面前，逼婦人下跪賠罪長達20分鐘。此外，婦人還說丈夫家中有求子壓力，但丈夫因工作忙碌、早出晚歸，婚後8年沒有性生活，丈夫也不願到醫院檢查，以至於她經常承受來自婆婆的壓力，婆婆甚至要求人工受孕，讓她備感壓力與委屈。

婦人也稱，在夫家中始終被當作外人，除了不准過問丈夫的收入以外，每個月僅由丈夫的姐姐給予生活費1萬元。她曾在2018年向丈夫提出建議，但丈夫竟然冷冷地回嗆「我有賞你一頓飯就不錯了」。雙方溝通不良，婦人心冷於2020年2月間搬回娘家，沒想到之後丈夫更當著婆婆、大姑的面，說她精神有問題，該去看醫生等等。婦人心冷，因此提出離婚訴訟。

法院審理時丈夫辯稱，供品不豐的事情是因當時搏筊始終無法擲出聖筊，所以才請求妻子一同跪求，並無罰跪20分鐘的狀況。另外沒有性生活的狀況，實在是因為雙方作息不同，再加上他不想給妻子壓力，所以一直沒有積極作為。丈夫還說，他努力經營婚姻，還抽空帶妻子外出散心或國內外旅遊，雙方間只是缺少溝通，只要透過專業諮商，婚姻還是可以繼續。

一審法院審理後，駁回妻子的離婚請求。妻子上訴二審，高等法院審理後，認為雙方間確實在溝通部份出了問題，長久下來已經使婚姻出現破綻，難以回復，因此逆轉改判准雙方離婚。可上訴。