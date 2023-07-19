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9成車禍涉機車！公總明起祭3大方案「擴大補助上駕訓」

▲▼公路總局攜手和潤推廣機車安駕並擴大補助。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路總局攜手和潤推廣機車安駕並擴大補助。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

去(111)年台灣交通事故死亡達3085人，創10年新高，今年1到4月死亡1039人，較去年同期再攀升6.3%，根據分析，交通事故中約有9成與機車有關，為提升機車駕駛安全，公路總局攜手和潤企業，明天(20日)起補助擴大全台500名民眾上機車駕訓班、3個月零違規可抽獎，另祭10萬獎金徵選宣導影片，鼓勵透過駕訓提升安全。

公路總局自民國108年起推動機車駕訓補助計畫，112年度除擴大補助4萬名外，為進一步提升民眾參訓誘因，公路總局與和潤企業攜手推動機車駕訓道安宣導，包括對機車駕訓疊加補助與中低收入戶補助、機車駕訓道安影片徵選，並祭出零違規抽獎活動，鼓勵民眾參加機車駕訓。

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公路總局副局長張舜清表示，機車肇事狀況不是很好，有9成交通事故都牽涉機車，其中3分之1為18歲到24歲年輕族群，也有1成是1年內剛考取駕照的機車新手，如何提升機車族交通安全，是政府不可迴避重要課題，公路總局從108年開始正視機車安全課題，推動機車駕駛訓練計畫，根據陽明交通大學研究統計，參加駕訓取得駕照，違規率和肇事率都獲得顯著改善，其中違規率降低5成6，肇事率降低3成5，在道安數據不是很亮眼狀況下，這項數據降低是一項了不起成就。

張舜清指出，在此成果下，交通部支持駕訓升級，除6小時教學外，加碼推出3小時機車道路駕駛訓練體驗課程，3小時安駕訓練課程藉由教練引導，讓學員了解實際實際道路潛在危險，建立正確駕駛操作技巧和防禦觀念，今年在和潤投入資源補助，且對中低收入戶提高全額補助，並對不同族群提高誘因包括沒有違規可以參加抽獎，及徵選宣導影片等，未來公路總局也會參考相關構想擴大成效。

▲▼公路總局攜手和潤推廣機車安駕並擴大補助。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路總局攜手和潤推廣機車安駕並擴大補助。（圖／記者李姿慧攝）

和潤企業則表示，去年起已攜手台北市監理所共同推廣機車道路安全計畫，提供台北市及基隆市中低收入戶之機車駕訓費用全額補助，並拍攝機車道安宣導影片，影片觀看數超過25萬次，讓社會大眾知道考照前上機車駕訓班的重要；今年和潤企業更與公路總局合作道安3大推廣活動，擴大補助範圍至全台。

三大活動包括和潤全額補助中低收入戶之機車駕訓費用，共提供80萬元補助金，另對一般民眾提供1300元駕訓費用補助，全台共500個名額。此外，曾上過機車駕訓班並取得駕照者，活動期間保持3個月無違規的紀錄，即可參與抽獎。

另外和潤也舉辦機車道安主題影片徵選賽，第一名獎金10萬元、第二名6萬元、第三名4萬元、第四到六名各1萬元，廣年輕學子參與影片拍攝，推廣道路安全觀念。

另和潤也號召全民響應道安宣言，加碼祭「社群分享抽大獎」，只要分享指定貼文至個人社群，可抽獎千元好禮。

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機車駕訓補助公路總局和潤

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