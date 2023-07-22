上輩子真的有可能是薯條！通靈女夢醒後能看前世　見91次輪迴

▲人的上輩子真的有可能是薯條？（示意圖／記者許力方攝）

文／簡少年

摘自／時報出版《簡少年現代生活改運書》

引言：你是否曾經對你的前世感到好奇？是否曾想過自己在過去的生活是如何的？當這些問題在你心中湧現時，你會如何尋找答案？新創科技圈國師簡少年在《簡少年現代生活改運書》書中，分享了一個關於前世的故事。雖然他自己無法看見人的前世，但他認識的小朱卻擁有這種神奇的能力。除了能和祖靈溝通，小朱甚至能看見人的前世。那麼，能看見前世究竟是什麼樣的一種體驗呢？

●跑過水晶路，一唸咒語，夢境與現實的界線模糊了

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小朱意外獲得超視覺能力後沒多久，有天做了一個夢。夢境很清楚，小朱一直狂跑，很累很累，在一陣狂跑後，出現一整排的水晶。此時在夢裡的她像火影忍者那樣唸咒語，她也清楚知道自己在唸咒語，但不明白是什麼樣的咒語。唸完後，一整排水晶全部碎掉，同時她就驚醒過來。驚醒當下，她感覺頭開始發熱，非常地熱，身體跟著有點麻，好像不單單只是做夢。

●追尋前世記憶，從阿美族祭司到超視覺少女

因為覺得很怪，於是小朱就去問了一個老師，再次詳細地把夢境說一遍。老師聽完後說：「妳的前世是阿美族的祭司。」他話說完，小朱眼前就出現了畫面：一個男生，矮矮的，跟她差不多，沒有很高，又看到他的左手臂有圖騰的刺青。接著看到自己正在做類似儀式的過程，也看到她的祖靈在旁邊。她身上穿著傳統服飾，感覺很陌生，但又很熟悉，老師說：「現在你已經可以看到前世了。」小朱發現，原來是真的有看到前世的能力，但因為不能拿來亂偷窺，都只有看身旁的人，或是跟她比較熟悉的人。

●你上輩子是薯條！你們全家都是薯條！阿翰說的是真的

講到有趣的前世，在命理經驗中，發現有些人的前世可能並不是人或動物，而是「無機物」。這個發現不僅驚人，而且擴大了我們對前世的理解和想像。就我們現在想像的前世都是有機物，但他們前世可能是一把雨傘、薯條，其實這種論點我覺得也滿合理。

在《西遊記》中，會說前世是佛祖前面的一盞燈，其實如果東西用久，是真的有可能轉成精的，像日本百鬼夜行有雨傘精，各種精，我也很好奇成精之後結束這世又投胎，是不是會變成人？不過小朱目前還沒有看過無機物，無法回答這題就是了。

▼阿翰曾在影片扮演算命阿姨提到「你前世是薯條」：

●男友撞貓非巧合，祖先解圍揭開冤親債主的黑令旗謎團

除了看前世，小朱也見過「祖先來解圍」的狀況。有次小朱的男友在騎車遇到冤親債主來找他，是一個女生，他騎車時速沒很快，突然撞到一隻貓摔車，後來貓過世了，可是他人還好沒事。收到男友受傷的訊息，小朱剛好在老師旁邊，老師看了一下說：「那個冤親債主拿著黑令旗來找他。」黑令旗是很兇的狀態，老師就說：「還好你男友家的祖先有福分，拿了一隻貓去換他的命。」所以那隻貓是祖先丟出來，讓他撞上那隻貓。

●男友前世和尚引來冤親債主，只需誠心道歉與素食迴向

老師講完後，小朱就看到因為她男友前世是和尚，還有課題沒修完，所以累積很多冤親債主到這世。讓她印象很深的是有兩個女性冤親債主。兩個人個性很不一樣，其中一個很淒厲地要來找她男友。於是小朱趕緊請教老師，老師建議，請男朋友真心誠意地在心裡面跟那女生道歉。讓冤親債主知道他是真心抱歉，因為沒有過去的記憶，但是是誠心抱歉傷到對方，最好說會吃素迴向給她，看能不能夠給她一點東西。而小朱感受到另外一個女生有一種愛不到、苦情的情緒，好像只是要等一句對不起。

●黑人舞者的靈魂在哪？原來藏在我91次的輪迴中

在看了別人和自己這麼多種的前世，才知道她自己就已經轉世91次，但不是91次都是原住民，只是原住民的時間線比較長。有人說，你在這世可能會有一個很喜歡的東西，例如某種音樂或是圖騰文化之類，代表你跟這個事物很有緣分。有陣子小朱很喜歡聽hip-pop、跳街舞，原來她也曾經當過美國黑人，也跳街舞。轉世91 次聽起來很累，也很多采多姿，但要怎樣能擺脫轉世，小朱也認為要等修行成功的時候。

●「當人真累！」小朱直呼，修行的路，一步步走就對了

大多數的講法都是修行要成功，才能再往一上階，所以小朱三不五時就會想要督促自己修行。「反正不要當人，好累喔，當人是最累的。」小朱說，「人要面對很多困難、生命的議題等等，我覺得每個人或多或少都會有，我會喜歡在我的認知裡，我盡可能的修完。有一句話說，每件事都會在你最剛好的時間到來。」小朱認為自己現在就是最剛好、可以承受的時間，所以會去慢慢修。

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造