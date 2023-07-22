　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上輩子真的有可能是薯條！通靈女夢醒後能看前世　見91次輪迴

▲▼麥當勞薯條。（圖／記者許力方攝）

▲人的上輩子真的有可能是薯條？（示意圖／記者許力方攝）

文／簡少年
摘自／時報出版《簡少年現代生活改運書

引言：你是否曾經對你的前世感到好奇？是否曾想過自己在過去的生活是如何的？當這些問題在你心中湧現時，你會如何尋找答案？新創科技圈國師簡少年在《簡少年現代生活改運書》書中，分享了一個關於前世的故事。雖然他自己無法看見人的前世，但他認識的小朱卻擁有這種神奇的能力。除了能和祖靈溝通，小朱甚至能看見人的前世。那麼，能看見前世究竟是什麼樣的一種體驗呢？

●跑過水晶路，一唸咒語，夢境與現實的界線模糊了

[廣告]請繼續往下閱讀...

小朱意外獲得超視覺能力後沒多久，有天做了一個夢。夢境很清楚，小朱一直狂跑，很累很累，在一陣狂跑後，出現一整排的水晶。此時在夢裡的她像火影忍者那樣唸咒語，她也清楚知道自己在唸咒語，但不明白是什麼樣的咒語。唸完後，一整排水晶全部碎掉，同時她就驚醒過來。驚醒當下，她感覺頭開始發熱，非常地熱，身體跟著有點麻，好像不單單只是做夢。

●追尋前世記憶，從阿美族祭司到超視覺少女

因為覺得很怪，於是小朱就去問了一個老師，再次詳細地把夢境說一遍。老師聽完後說：「妳的前世是阿美族的祭司。」他話說完，小朱眼前就出現了畫面：一個男生，矮矮的，跟她差不多，沒有很高，又看到他的左手臂有圖騰的刺青。接著看到自己正在做類似儀式的過程，也看到她的祖靈在旁邊。她身上穿著傳統服飾，感覺很陌生，但又很熟悉，老師說：「現在你已經可以看到前世了。」小朱發現，原來是真的有看到前世的能力，但因為不能拿來亂偷窺，都只有看身旁的人，或是跟她比較熟悉的人。

●你上輩子是薯條！你們全家都是薯條！阿翰說的是真的

講到有趣的前世，在命理經驗中，發現有些人的前世可能並不是人或動物，而是「無機物」。這個發現不僅驚人，而且擴大了我們對前世的理解和想像。就我們現在想像的前世都是有機物，但他們前世可能是一把雨傘、薯條，其實這種論點我覺得也滿合理。

在《西遊記》中，會說前世是佛祖前面的一盞燈，其實如果東西用久，是真的有可能轉成精的，像日本百鬼夜行有雨傘精，各種精，我也很好奇成精之後結束這世又投胎，是不是會變成人？不過小朱目前還沒有看過無機物，無法回答這題就是了。

▼阿翰曾在影片扮演算命阿姨提到「你前世是薯條」：

●男友撞貓非巧合，祖先解圍揭開冤親債主的黑令旗謎團

除了看前世，小朱也見過「祖先來解圍」的狀況。有次小朱的男友在騎車遇到冤親債主來找他，是一個女生，他騎車時速沒很快，突然撞到一隻貓摔車，後來貓過世了，可是他人還好沒事。收到男友受傷的訊息，小朱剛好在老師旁邊，老師看了一下說：「那個冤親債主拿著黑令旗來找他。」黑令旗是很兇的狀態，老師就說：「還好你男友家的祖先有福分，拿了一隻貓去換他的命。」所以那隻貓是祖先丟出來，讓他撞上那隻貓。

●男友前世和尚引來冤親債主，只需誠心道歉與素食迴向

老師講完後，小朱就看到因為她男友前世是和尚，還有課題沒修完，所以累積很多冤親債主到這世。讓她印象很深的是有兩個女性冤親債主。兩個人個性很不一樣，其中一個很淒厲地要來找她男友。於是小朱趕緊請教老師，老師建議，請男朋友真心誠意地在心裡面跟那女生道歉。讓冤親債主知道他是真心抱歉，因為沒有過去的記憶，但是是誠心抱歉傷到對方，最好說會吃素迴向給她，看能不能夠給她一點東西。而小朱感受到另外一個女生有一種愛不到、苦情的情緒，好像只是要等一句對不起。

●黑人舞者的靈魂在哪？原來藏在我91次的輪迴中

在看了別人和自己這麼多種的前世，才知道她自己就已經轉世91次，但不是91次都是原住民，只是原住民的時間線比較長。有人說，你在這世可能會有一個很喜歡的東西，例如某種音樂或是圖騰文化之類，代表你跟這個事物很有緣分。有陣子小朱很喜歡聽hip-pop、跳街舞，原來她也曾經當過美國黑人，也跳街舞。轉世91 次聽起來很累，也很多采多姿，但要怎樣能擺脫轉世，小朱也認為要等修行成功的時候。

●「當人真累！」小朱直呼，修行的路，一步步走就對了

大多數的講法都是修行要成功，才能再往一上階，所以小朱三不五時就會想要督促自己修行。「反正不要當人，好累喔，當人是最累的。」小朱說，「人要面對很多困難、生命的議題等等，我覺得每個人或多或少都會有，我會喜歡在我的認知裡，我盡可能的修完。有一句話說，每件事都會在你最剛好的時間到來。」小朱認為自己現在就是最剛好、可以承受的時間，所以會去慢慢修。

▲▼《簡少年現代生活改運書》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造

ET快訊
健美網紅深蹲　被210Kg槓鈴「壓斷頸」身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台南「大雷雨夜襲」5區發1級淹水警戒　當地人：房間進水了

上輩子真的有可能是薯條！通靈女夢醒後能看前世　見91次輪迴

快訊／10縣市豪大雨特報　深夜雨彈炸不停！

常常遲到可能是罹「罕見疾病」　專家曝9症狀：每個人都可能發作

3星座過完大暑好運要來了！天秤座「財運爆棚」有意外收入

冷氣砸死女大生！承包商遭網友灌爆「急關臉書」　Google顯示停業

北市店家「休息公告」書法字美爆！1.7萬人瘋朝聖　老闆本業曝光

快訊／杜蘇芮最新預測路徑「全台都有份」　氣象粉專：中颱前段班

照顧者別苦吞！衛福部、家總推長照5守則　找到替手還有訴苦專線

快訊／10縣市晚間豪大雨特報！警戒區域一次看

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

幫友慶生卻一氧化碳中毒雙亡　父接女兒死訊...忍淚蹲坐路旁

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

女搭計程車拿500元付錢　司機找錢她「1手法」耍詐

郭書瑤弟捲共諜案..她首露面　認「有情緒」：姊姊好難當

池錫辰「我很強」結果摔到假髮掉XD　金鍾國狂碎念…宋智孝：希望跌倒

快訊／台南「大雷雨夜襲」5區發1級淹水警戒　當地人：房間進水了

上輩子真的有可能是薯條！通靈女夢醒後能看前世　見91次輪迴

快訊／10縣市豪大雨特報　深夜雨彈炸不停！

常常遲到可能是罹「罕見疾病」　專家曝9症狀：每個人都可能發作

3星座過完大暑好運要來了！天秤座「財運爆棚」有意外收入

冷氣砸死女大生！承包商遭網友灌爆「急關臉書」　Google顯示停業

北市店家「休息公告」書法字美爆！1.7萬人瘋朝聖　老闆本業曝光

快訊／杜蘇芮最新預測路徑「全台都有份」　氣象粉專：中颱前段班

照顧者別苦吞！衛福部、家總推長照5守則　找到替手還有訴苦專線

快訊／10縣市晚間豪大雨特報！警戒區域一次看

跟飛灰掩埋說掰掰　練鴻慶：鄭文燦能，基隆一定也能

00878存股族高歌離席！他曬7位數損益鄉民全跪了：賺爛

韓暴雨釀40死！人氣綜藝「因玩水畫面」宣布延播　羅PD頻道也停更哀悼

快訊／台南「大雷雨夜襲」5區發1級淹水警戒　當地人：房間進水了

桃機航廈起火地點曝光！火勢「順管線延燒」影響2設備

機捷8車站國際「話」　7／24起增日、韓兩國語

「2023新屋愛迪達羽球錦標賽」千名好手齊聚桃園　廣增新屋能見度

上輩子真的有可能是薯條！通靈女夢醒後能看前世　見91次輪迴

相揪來「大溪大禧」最潮關公慶生趴　享住宿優惠

轉換跑道又加薪！　桃竹苗分署產投方案助「銲」將覓高薪

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

10縣市豪大雨特報　深夜雨彈炸不停

陳紫渝戀情被公開還挨罵！父親心疼發聲了

即／杜蘇芮路徑「全台都有份」　氣象粉專：中颱前段班

杜蘇芮挑戰今年「首發陸警」！周日北轉成關鍵　風雨最劇時間曝

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

甜不辣店休息公告美爆！1.7萬人朝聖

日本鄉民「酸爆台旅」！一窩蜂負評超震驚

對流雲系發展旺　9縣市大雨特報

大暑逢虎爺生日！命理師曝「3招」發財法

冷氣砸死女大生　承包商遭網友灌爆

越熱越旺！「大暑有喜」4習俗曝光

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

更多熱門

相關新聞

2023下半年變動加劇！12生肖運勢一次看

2023下半年變動加劇！12生肖運勢一次看

2023年上半年如風暴般瞬息萬變，接下來的2023癸卯年下半年，變動的狀況將不僅沒有減緩，反而將更加激烈如狂潮般洶湧。因此，我們必須提前體認到這股改變的強度，並作出最全面的準備，才能讓自己的運勢在這樣的變動中達到趨吉避凶的理想狀態。

古代選妃用厚被逼汗！香的才能選

古代選妃用厚被逼汗！香的才能選

喝到斷片會性騷他人？心理師揭開5狀態

喝到斷片會性騷他人？心理師揭開5狀態

命理師：很衰是被「業力迴力鏢」打到

命理師：很衰是被「業力迴力鏢」打到

過度分析+自我批評=肯定會搞砸

過度分析+自我批評=肯定會搞砸

關鍵字：

簡少年前世今生前世時報出版

讀者迴響

熱門新聞

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：你是不是賣淫的

10縣市豪大雨特報　深夜雨彈炸不停

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

陳紫渝戀情被公開還挨罵！父親心疼發聲了

網紅深蹲被槓鈴壓斷頸　頭部前推身亡

政大女家屬招魂　擲筊2次才成功

即／杜蘇芮路徑「全台都有份」　氣象粉專：中颱前段班

杜蘇芮挑戰今年「首發陸警」！周日北轉成關鍵　風雨最劇時間曝

NONO若入監恐成「大哥玩弄對象」！

色保全潛民宅性侵女住戶！她反抗鼻梁被打斷

本土劇男星「大便有血」確診大腸癌！

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

更多

最夯影音

更多
被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內
裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面