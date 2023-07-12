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「全裸看相」是古代常態？選妃要用厚棉被逼汗　汗是香的才能選

你相信面相嗎？（圖／取自Google圖片）

▲「看相」其實不只能看臉。（圖／取自Google圖片）

文／簡少年
摘自／時報出版《簡少年現代生活改運書

引言：新創科技圈的國師簡少年在新書《簡少年現代生活改運書》中分享了一個他在社交場合中常遇到的情境。當他認識新朋友時，他們經常會半開玩笑地問他，除了臉部，他是否會解讀其他身體部位的特徵？肩膀、臀部、腿，這些部位也包含在內。對於這個提問，他給出一個認真的回答：其他部位，實際上，也是可以看相的。
 
永樂帝的相學狂熱，全裸看相的奇葩風俗

面相的古書裡面，除了記載臉部部位的面相之外，其實也記載很多很奇葩的相學。事實上在古代看相，經常是以全裸姿態，好讓相師針對你的運勢，一次看個徹底。本篇將介紹明朝知名相書《永樂百問》，帶大家認識除了面相之外的特殊看相。什麼是《永樂百問》呢？永樂即為永樂帝，明朝第三代皇帝，明成祖，也稱作永樂大帝。因他性喜相學，正好他的宰相是知名相師袁柳莊。袁柳莊的來頭也不小，著有《柳莊相法》一書，影響現代相學，深受永樂大帝賞識。
 
方臉佳麗無處尋？袁柳莊破解：因為虎相難入宮

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《永樂百問》即是由永樂大帝提問，袁柳莊回答作為架構，集結成冊的一本相書。他們對談的內容，是非常具有面相與歷史價值意義，內容多是關於皇帝基於自己生活周遭發生的事情，借為引用的契機點，再詢問袁柳莊如何以相學來分析解釋。例如，皇帝問他，後宮三千佳麗中，怎麼沒有一位是臉方的？因為永樂大帝屬於方臉型的，想找一位跟他相似的。這時候袁柳莊就回說：「凡面方者為虎相，必犯煞星，豈能入宮為貴人。」意思就是面方者的人為虎面，以古人的角度來講，這面方的女生比較剛猛一點，怎麼能成為王妃呢。
 
女子如鳳成大貴，皇帝拒娶卻遭相師預言成國母

袁柳莊接著答：「凡女型如鳳者，方為大貴。鳳型面圓長，上下相配，眉弓高、目細秀、項圓長、肩背平，此乃真貴，縱不入宮，亦不失為夫人。」意思就是，貴人臉要圓長，整個人上下相配，身長的狀態要好，整個身體要比較豐滿，才是一個貴人。這樣的人，即使不為王妃，也可以嫁入一個比較好的夫家。再節錄一段有趣對話。永樂大帝說：「我找一個相師來看王宮女啊，然後這相師卻告訴我說：『她未來會成為國母。』但是我就不喜歡她啊，怎麼可能可以成為國母呢？」
 
相師預言母子星現，皇帝半信半疑終見果真

袁柳莊聽完就說：「非國母福薄，但聖上子星未現，故此不寵。彼生成國後，命壽延長，若要出得太子，必定是她。」意思是，她不是沒有這個福氣，只是因為皇上你還沒有要生小孩。如果未來你要生小孩的時辰到了，一定會是她來生出太子。「永樂未信，後三年復寵，果生太子。」沒想到後來真的是這樣，三年後就由她生出太子了。我們可以看到，這相師看完，連誰會是之後的國母都能知道，這已經不只是看一個人是不是在好的狀態，甚至連他到最後會在什麼樣位階，都有機會看得出來。
 
驚人選妃祕訣，汗水香甜即大吉

我們再往下看一段，裡面寫說，選妃用綿認厚窮令女走出汗來，此是何說？袁柳莊回曰：「非令女走出汗來，乃知其體香若何？凡女人體香，方得大吉。」沒想到，原來選妃要用厚棉被把汗逼出來！連汗的味道都很重要，要香香的才有大吉。這個相師不單單看相，連對嗅覺也能夠掌握。那講到這個女生要香香的，香汗淋漓，肯定會提到毛啦。
 
金黃長毛一尺八，拳頭都能輕鬆捲進去

永樂大帝又問，女人陰毛長，主貴賤，何說？袁柳莊對曰：「當時漢國母呂太后陰毛長一尺八寸，黃如金色，卷於陰上，用手扯開過膝，放手覆拳。故名為金線綴陰，主極品，亦主多淫。」這邊講的是，你想要成為一位國母，不只陰毛要超級長，一尺八寸，還得要金黃色的，扯開來要過膝，放手可以把手包起來，可以捲住你的拳頭。聽完怎麼有一點點像是黑山老妖的感覺。
 
古相學揭祕後宮，皇帝選妃竟是科學課程

《永樂百問》為我們揭示了古代相學的深奧與獨特。從永樂大帝對王妃選擇的專注討論中，我們得以一窺古代皇室後宮的選妃制度，及其深深地烙印著相學的印記。皇帝與相師間的對談，像是一部活生生的歷史劇，讓我們看到了王宮中的種種趣事和生活點滴。相學並不僅僅是一種對身體特徵的審視，而是一種深度的、具有科學價值的研究。我們可以從中獲得許多有關人類身體、面部特徵、性格特點和命運關係的豐富知識，讓我們對自己和他人有更深入的瞭解和理解。

▲▼《簡少年現代生活改運書》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造

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關鍵字：

簡少年命理看相選妃

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