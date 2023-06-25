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喝斷片會性騷擾？心理師揭酗酒5狀態：想什麼就要得到，不顧他人

▲▼喝酒示意圖、聚會、示意圖、酒。（圖／CFP）

▲喝酒會讓人性情大變嗎？心理師揭開酗酒者常見的心理狀態。（圖／CFP）

文／林萃芬（心理師）
摘自／時報出版《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱

引言：近來許多Metoo事件中有不少陳述表示，加害者當時正在喝酒，甚至「喝到斷片」。酒精真的會讓人性情大變嗎？你是否也曾在昏暗的PUB中，酒精微醺之際，發現自己的朋友其實是一個你從未認識的陌生人？

諮商心理師林萃芬在書中揭露，讓人驚訝的是，我們所認知的人，其實可能存在著不為人知的另一面。那位平日斯斯文文的朋友，可能有暴力傾向；外表正經八百的同事，竟會偷吃女同事的豆腐；而那個常使人哈哈大笑的人，其實內心可能充滿痛苦。透過觀察行為舉止的蛛絲馬跡，我們可以找到他們「不想讓別人知道」的隱藏性格。

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酗酒者的心理狀態有以下5種典型的情況：

1.有些酗酒者是屬於個性衝動、頭腦固執、脾氣暴躁，想要什麼就要得到，不太會顧慮別人的想法。

2.也有些酗酒者很容易焦慮，內心時常處於混亂痛苦、自我懷疑的狀態，需要依靠酒的力量來放鬆緊繃的情緒，同時建立自信心。

3.許多酗酒者內心都有強烈的被壓抑感，或是累積大量的憤怒，常常陷入空虛、寂寞、沮喪、害怕的情緒中，為了消除這些讓自己不舒服的情緒，便會依賴酒精來紓解內心的苦悶情緒。

4.看到別人工作順利、感情幸福，會讓酗酒者覺得很不安，似乎別人的成功會提醒自己的失敗，也因此，酗酒者喜歡聽悲慘的故事，不愛聽到別人的喜訊，包括喬遷之喜、升官發財，都會令其產生不快的感覺。

5.酒醒之後，酗酒者往往會擔心自己喝醉時有沒有說錯話？會不會醜態百出，做出什麼丟人現眼的事情？由於清醒後深陷懊惱的情緒中，會讓酗酒者更想藉酒澆愁。

酗酒者的行為模式深具揭示性：

1.酗酒者常常孤獨地躲在幽暗的角落，安安靜靜地沉浸在酒杯裡，一杯接著一杯的酒下肚後，他們就會無力地跟別人和自己承諾：「再喝一杯就不喝了，這是最後一杯。」

2.酗酒者往往有一群固定的，同樣迷失在酒海中的酒友，一有機會就會聚在一起，並互相敬酒：「來，喝酒。」

3.眼淚汪汪的邊喝邊哭，喝醉之後，他們往往無法抑制自己打電話向別人訴說痛苦，尤其是寂靜的深夜時分，孤獨寂寞如影隨形，無論是否打擾到別人的夢鄉，都會冷靜地撥打電話給親人朋友，訴說內心的苦悶情緒。

4.為了避免讓人知道自己到底喝了多少酒，酗酒者會開始巧妙地藏酒，或是隱瞞喝酒的量，甚至會編織各種疏於情理的謊言和藉口，只是為了能夠喝酒。

5.酗酒者有著指責他人的習慣，常將生活中的不如意責任推給別人，因此喝酒後經常會和人口角，甚至發生激烈的肢體衝突。

6.喝酒後的行為反應包括：性衝動失控、容易出現攻擊行為、情緒過分地洶湧激蕩、判斷能力劇烈下降、工作效率明顯降低、口齒變得模糊不清。

喝酒一段時間後如果突然中斷喝酒，會出現下面這些戒斷症候群：焦慮、憂鬱、易怒、坐立不安、出現幻覺或錯覺，容易早醒影響睡眠品質。

▲▼林萃芬心理師《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》。（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》，作者林萃芬，諮商心理師。洞察人心不只是消極的趨吉避凶，而是積極的看懂對方的心理需求，以及心理轉折，書中深入淺出從戀愛對象看內在需求、從寵物洞察心理需求、從飲食習慣看心理需求，輕輕鬆鬆就能走進對方的內心世界，找對方法跟對方建立關係。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

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